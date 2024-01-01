Volkan Konak

Kurtulamassın Gün yeni gün deli gün esmer gün yarim Ayy kurtulamazsın, sen aşkımdan yarim Ayy kurtulamazsın, sen sevdamdan yarim Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay Ay yeni ay deli ay esmer ay yarim Ayy kurtulamazsın sen aşkımdan yarim Ayy kurtulamazsın sen sevdamdan yarim Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay

Kara Zindan Bir telgraf çekmişsin Geçmiş olsun diyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun Çocuk gibi sevindim Suçum yok biliyorsun *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Çöktüm duvar dibinde Yaş birikti gözümde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde İnan feryat ederdi Kim olsaydı yerimde *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Battı güneş karanlık Sardı beni yalnızlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık Kırma ümitlerini Yarınımız aydınlık *** Kara zindan, kara zindan Yaktın yandırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni *** Kara zindan, kara zindan Evimden ayırdın beni, ah Kara zindan, kara zindan Canımdan ayırdın beni Kara zindan, kara zindan Eşimden ayırdın

Kafaya Taktım Seni Görme diyorsun beni görmesem yaşayamam Görme diyorsun beni görmesem yaşayamam Sevme diyorsun beni sevmesem yaşayamam Sevme diyorsun beni sevmesem yaşayamam *** Kafama taktım seni mecnun eyledin beni Kafama taktım seni mecnun eyledin beni Gördüğüm günden beri gördüğüm günden beri Kafama taktım seni kafama taktım seni *** Kırma ümitlerimi yıkma hayallerimi Kırma ümitlerimi yıkma hayallerimi Sana sensiz yapamam ne olur anla beni Sana sensiz yapamam ne olur anla beni *** Kafama taktım seni mecnun eyledin beni Kafama taktım seni mecnun eyledin beni Gördüğüm günden beri gördüğüm günden beri Kafama taktım seni kafama taktım seni

Duydunuz Mu Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Ah, gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm, ah Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? *** Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu?

Dönmem Asla Avuç açtım aşk dilendim, sevgimi fark ettin mi? Sana kul köle bendim, kıymetimi bildin mi? Etme bulma dünyasıdır, nasıl, yola geldin mi? Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha (Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha) *** Sen Leylaydın ben de Mecnun, çölde susuz kaldın mı? Sen Şirindin ben de Ferhat, dağ delip dolandın mı? Sen Aslıydın ben de Kerem, benim gibi yandın mı? Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha

Bugün Derdin Yarın Derdin Gözünü sevdiğim dilber Hâlinden haberin var mı? İbrişim kuşak çözülmüş Belinden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Gözünü sevdiğim dilber Şaşarım, haberin var mı? Senin aşkınla doluyum Taşarım, haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı?

Bir Kulum İşte Çok çileler çektim eşi bulunmaz Hep içime attım sesim duyulmaz Çok çileler çektim eşi bulunmaz Hep içime attım sesim duyulmaz *** Bana acıyana kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte Bana acıyana kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim *** Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Ben ne divaneyim nede deliyim Ben ne bir berduşum ne serseriyim Ben ne divaneyim nede deliyim Ben ne bir berduşum ne serseriyim *** Yüce tanrımızın bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Yüce tanrımızın bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Ben yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim *** Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte

Ben İnsan Değil Miyim Ben insan değil miyim? (Ben insan değil miyim?) Ben kulun değil miyim? (Ben kulun değil miyim?) Tanrım, dünyaya beni sen attın Çile çektirdin, derman arattın Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim (Ben de gülmek isterim) Ben de sevmek isterim (Ben de sevmek isterim) *** Önce ne verdin, sonra ne aldın? Onun peşinden neden ağlattın? Beni sen kullarına Oyuncak mı yarattın? *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?

Bebeklerin Bebeğidir Bebeklerin bebeğidir Çiceklerin çiçeğidir Güzellerin güzelidir Benim canım sevgilim *** Güzellerin güzelidir Benim güzel sevgilim Ya, ya habibi *** Bir bakar öldürür beni Gülerken güldürür beni Göz eder kandırır beni Benim canım sevgilim *** Göz eder kandırır beni Benim canım sevgilim Ya, ya habibi *** Deniz deme taba benzer Çöldeki seraba benzer Yıllanmış-araba benzer Benim canım sevgilim *** Yıllanmış-araba benzer Benim güzel sevgilim Ya, ya habibi

Aşıksın Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Ah, ah Aşıksın *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşk Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın