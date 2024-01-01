Volkan Konak

RAMO Şarkı Sözleri
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Keten gömlek sekiz kat dördünü giy dördünü sat.
Benden başka seversen kalkma döşeklerde yat.
Ay Ramo Ramo Ramo sevgilim,
Ramo Ramo güzelim bizi ayırıyorlar
Ak güvercin olaydım pencerene konaydım
Penceren çok yüksekte yar dizine konaydım
Ay filizi filizi, kim bilir kalbimizi
Esti bir acı rüzgar ayırdı ikimizi