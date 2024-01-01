Volkan Konak

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Keten gömlek sekiz kat dördünü giy dördünü sat.
Benden başka seversen kalkma döşeklerde yat.
Ay Ramo Ramo Ramo sevgilim,
Ramo Ramo güzelim bizi ayırıyorlar
Ak güvercin olaydım pencerene konaydım
Penceren çok yüksekte yar dizine konaydım
Ay filizi filizi, kim bilir kalbimizi
Esti bir acı rüzgar ayırdı ikimizi
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Küreklan küresunler
Erzurum'un karini
Boylari gibi narin
Yapsunler mezarini
Arabanın üstüne
Bağladi yatağini
Ağlamalann tüketti
Zigananun dağıni
Zigananun dağında
Oturdi yemek yedi
Yemeğini yer iken
Silerdi yaşlarini
Ancak mi hatirladi
Küçük kardaşlarini
E Halide Halide da
Oturursun tepede
Senun ikbalin yoktur da
Sebep olduun yiğide
Sevduğum can verurdi
Dünyaya son verurdi
İki tane hemşire
Ağzina su verurdi
Ben o hemşireleri
Arayıp bulacağum
Yarum neler söyledi
Onlara soracağum
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Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim
Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim
İndirdin kaşlarını
Babanı babanı mı öldürdüm
İndirdin kaşlarını indirdin kaşlarını
Babanı babanı mı öldürdüm
İn dereye dereye de al dereden taşları
İn dereye dereye de al dereden taşları
Geçti bizden sevdalık al cebimden saçlar
Geçti bizden sevdalık al cebimden saçları
Kız evinin önüne de serеceğim kilimi
Kız evinin önüne dе sereceğim kilimi
Oldu hayli zamanda görmedim sevdiğimi
Oldu hayli zamanda görmedim görmedim sevdiğimi
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Koyverdun gittun beni, oy
Koyverdun gittun beni
Allah'ından bulasın, oy
Allah'ından bulasın
Kimse almasun seni
Kimse almasun seni
Yine bana kalasun
Kimse almasun seni
Kimse almasun seni
Yine bana kalasun
Gelevera deresı, oy
Gelevera deresi
İki dağın arası, oy
İki dağın arasi
Yüzünden silinmesun
Yüzünden silinmesun
Biçağumun yarasi
Yüzünden silinmesun
Yüzünden silinmesun
Biçağumun yarasi
Sevdiğum senun aşkın
Ciğerlerumi dağlar
Hiç mi düşünmedun sen
Hiç mi düşünmedun sen
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğum senun aşkın
Ciğerlerumi dağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Koyverdun gittun beni, oy
Koyverdun gittun beni
Allah'ından bulasın, oy
Allah'ından bulasın
Kimse almasun seni
Kimse almasun seni
Yine bana kalasun
Kimse almasun seni
Kimse almasun seni
Yine bana kalasun
Sevdiğum senun aşkın
Ciğerlerumi dağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
Hiç mi düşünmedun sen?
Hiç mi düşünmedun sen?
Sevdiğun böyle ağlar
Sevdiğun böyle ağlar
-
Uy reis yapma
Ben sevdaliyim
Sevduğum sevmez da
Ben yaraliyim
Eğridi müğridi
Deniz kurudi
Hamsisi mezgidi
Nereye gitti
Ah ah ha bu yanadur uy da
Ah ah ha şu yanadur
Bizum uşaklarun
Kaptan hepisi
Denizi bilmeyen
Yalnız birisi
Onunda yelken açar türküsü
Ah ah ha bu yanadur uy da
Ah ah ha şu yanadur
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Hey nada day hey nada day
Hey nada day hey nada day
Oy zinosum, zinosum
Gözleri mavi yosun
Al beni yatağina
Çek beni batağina
Ne olacaksa olsun
Canım sana aşkolsun
Sevdalik edenlere
Sevdalik çekenlere
Söyleyeyim bir türkü
Sevdali, sevdali yüreklere
Hey nada day hey nada day
Hey nada day hey nada day
Oy zinosum zinosum
Kollar belden dolansin
Al beni yatağina
Çek beni batağina
Ne olacaksa olsun
Sendeyim.com
Ömrum sana aşkolsun
Sevdalik edenlere
Sevdalik çekenlere
Söyleyeyim bir türkü
Sevdali, sevdali yüreklere
Hey nada day nada nay
Hey nada day hey nada day
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Ah benum sevduceğum
Bu ne gam ne keder vay beni
Ha bu kocaman dünya
Vermedi bize bir yer vay beni
Oy beni
Ben söyleyeyim sen çal
Katalum cani cana vay beni
Bi da bir rakı doldur
Habu yangınli cana vay beni
Oy beni
Bu dünyada sesini
Bu uşak bulamiyi vay beni
Deyince ah sevduğum
Gökyüzü bulutlayi vay beni
Oy beni
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Oy ayruldum sevduğumden
Yanık türkü söylerum
Olsa eski günlerum
Daha güzel söylerum
Taş altında karınca
Karınca kararınca
Göresledum yarumi
Mintanina varınca
Bu kuzey'in uşağı
Türkü söyler sayıklar
Ne böyle sevda gördüm
Ne böyle ayrılıklar
Gördüm yari ağlarken
Artık ben daha gülmem
Bu kadar sevilirken
Nasıl ayrıldık bilmem
Ah gurbet zalim gurbet
Zulüm kaybana zulüm
Kar yağdı dağlarıma
Sılada kaldı gülüm
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Hem okudum hem de yazdım
Yalan dünya senden bezdim aman
Dağlar otlağını gezdim
Yiten yavru bulunur mu
Bak şu işe bak şu işe aman
Yandı yürek döndü köze
Mehmedimi bir top beze
Saran dünya değil misin
El veriyor el veriyor
Orta da direk bel veriyor aman
Döndüm baktım sağ yanıma
Mehmedim can veriyor hey
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Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla
Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
E Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz
Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim
Vatan çiftliklerinizse,
Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan
Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan
Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın
Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan
Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın
Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa
Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan
Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa
Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan
Ben vatan hainiyim
Yazın üç sütun kapkara haykıran puntolarla
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
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Gene geldi yazbaşi
Kızlar bırakun işi
Gene geldi yazbaşi
Kızlar bırakun işi
Çıkalum Boztepe'ye
Yiyelum Hamsikuşi
Yiyelum Hamsikuşi
Çıkalum Boztepe'ye
Yiyelum Hamsikuşi
Kalem olsa da yazsam
Kırmızi dudağına
Bu uşak gurban olsun
Gözuğun çabağına
Gurban olsun bu uşak
Gözuğun çabağına
Horon ederum horon
Kızlarun arasinda
Horon ederum horon
Kızlarun arasinda
Gül olsam da takılsam
Kızlarun yakasina
Kızlarun yagasina
Gül olsam da takılsam
Kızlarun yagasina
Kalem olsa da yazsam
Kırmızi dudağına
Bu uşak gurban olsun
Gözuğun çabağına
Gurban olsun bu uşak
Gözuğun çabağına
Kemençeci çalayi
Kızlar oynayi kızlar
Kemençeci çalayi
Kızlar oynayi kızlar
Sandım çimene düştü
Gökyüzünden yıldızlar
Gökyüzünden yıldızlar
Sandım çimene düştü
Gökyüzünden yıldızlar
Kalem olsa da yazsam
Kırmızi dudağına
Bu uşak gurban olsun
Gözuğun çabağına
Gurban olsun bu uşak
Gözuğun çabağına
Gene geldi yazbaşi
Kızlar bırakun işi
Gene geldi yazbaşi
Kızlar bırakun işi
Çıkalum Boztepe'ye
Yiyelim Hamsikuşi
Yiyelim Hamsikuşi
Çıkalum Boztepe'ye
Yiyelim Hamsikuşi
Kalem olsa da yazsam
Kırmızi dudağına
Bu uşak gurban olsun
Gözuğun çabağına
Gurban olsun bu uşak
Gözuğun çabağına