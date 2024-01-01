Volkan Konak

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Hey nada day hey nada day
Hey nada day hey nada day
Oy zinosum, zinosum
Gözleri mavi yosun
Al beni yatağina
Çek beni batağina
Ne olacaksa olsun
Canım sana aşkolsun
Sevdalik edenlere
Sevdalik çekenlere
Söyleyeyim bir türkü
Sevdali, sevdali yüreklere
Hey nada day hey nada day
Hey nada day hey nada day
Oy zinosum zinosum
Kollar belden dolansin
Al beni yatağina
Çek beni batağina
Ne olacaksa olsun
Sendeyim.com
Ömrum sana aşkolsun
Sevdalik edenlere
Sevdalik çekenlere
Söyleyeyim bir türkü
Sevdali, sevdali yüreklere
Hey nada day nada nay
Hey nada day hey nada day
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Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun
Uşak kara sevdaya duşersun kul olursun
Yana yana çıraya, dönersun kül olursun,
Dönersun kül olursun.
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer.
Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer.
Uyy, uşak can uşak
Belune kara kara ibrişim kuşak
La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay
La ral la lay, la ra li la la lay
Uşak kara takaya binersun bey olursun
Uşak kara takaya binersun bey olursun
Tam çikarken karaya düşersun boğulursun.
Düşersun boğulursun.
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer. Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer.
Uyy, uşak can uşak
Belune kara kara ibrişim kuşak
La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay
La ral la lay, la ra li la la lay
Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun
Uşak kara meşeye, girersun yaş olursun
Eğri büğrü yollarda kalursun taş olursun,
Kalursun taş olursun.
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Tabancamun sapindan gül düşer gümüş düşer
Karadan, karasindan bir kanli düğün düşer.
Karadan, karasindan sevda ve ölüm düşer.
Uyy, uşak can uşak
Belune kara kara ibrişim kuşak
La ral la, lay la lay la lay, la ra li la la lay
La ral la lay, la ra li la la lay
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Ah o denizler kızını yitirdim fırtınada
Duvağının telleri gider hangi sularda?
Gider hangi sularda?
Gider hangi sularda?
O vay bana, vaylar bana
Ah yoruldum, anlasana
Gözlerim yaşardı da
Acıdandır Afide
Acıdandır Afide
Afide sandım seni, yüreğim yoruldu da
Afide değilsin sen, mercandandır Afide
Mercandandır Afide
Mercandandır Afide
O meşeler kızını yitirdim sokaklarda
Yitirdim sokaklarda
Sevdamın küçük kuşu öter hangi camlarda?
Öter hangi camlarda?
Öter hangi camlarda?
O vay bana, vaylar bana
Ah yoruldum anlasana
Gözlerim yaşardı da
Acıdandır Afide
Acıdandır Afidem
Afide sandım seni
Gözlerim yaşardı da
Afidem değilsin sen
Acıdandır Afide
Acıdandır Afide
Acıdandır Afide
O ırmaklar kızını yitirdim Praglarda
Saçlarının gülleri açar hangi dallarda?
Açar hangi dallarda?
Açar hangi dallarda?
O vay bana, vaylar bana
Ah yoruldum, anlasana
Gözlerim yaşardı da
Acıdandır Afide
Acıdandır Afidem
Afide sandım seni
Yemyeşildi gözlerin
Afide değilsin sen
Eriktendir Afidem
Eriktendir Afide
Eriktendir Afide
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Aman aman aman hey
Aman aman aman hey
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Anam, teyzem, halacım, nenem, kaptan, babacım
Anam, teyzem, halacım, nenem, kaptan, babacım
Merak etmeyin beni üzünç etmeyin beni
Merak etmeyin beni üzünç etmeyin beni
Canım ellerinizden birer, birer öperim
Canım ellerinizden birer, birer öperim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Aman aman aman hey
Aman aman aman hey
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Durgun sudan hoşlanmam fırtına yalak derim
Durgun sudan hoşlanmam fırtına yalak derim
Zorlananınca ammabara da kaçar Allah derim
Zorlananınca ammabara da kaçar Allah derim
Canım ellerinizden birer, birer öperim
Canım ellerinizden birer, birer öperim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
Ben takaya binerim de bata çıka giderim
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Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi
Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi
"Eriyorum" diyorum, sana şaka geliyor
"Eriyorum" diyorum, sana şaka geliyor
Kapattın bir zindana ebedî mahkum gibi
Kapattın bir zindana ebedî mahkum gibi
"Çürüyorum" diyorum, sana şaka geliyor
"Çürüyorum" diyorum, sana şaka geliyor
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Sen bu yaylalari yaylayamasun
Derundur gölleri boyliyamasun
Oy ellerun gınalidur oyniyamasun
Ağan var midur da
Paşan var midur
Seni bağa metettiler
Asli var midur
Dema nenene
Dema nenene
Dersan nenene
Bizi koyar vereme
Rina rinaynaynam
Rina rinaynam
Soğuk su başında kuzu kebabı
Ener düz ovaya çeker şarabı
O domuz uşağın yoktur dini imanı
Ağan var midur da
Paşan var midur
Seni bağa metettiler
Asli var midur
Dema nenene
Dema nenene
Dersan nenene
Bizi koyar vereme
Rina rinaynaynam
Rina rinaynam
Açuldum açuldum açulamadum
Terazim ufak idi tartilamadum
O domuz uşağa nası darulamadum
Aman ibişum
Sırma gümüşum
Okşadi yanağumi
Kırıldı dişum
Dema nenene
Dema nenene
Dersan nenene
Bizi koyar vereme
Rina rinaynaynam
Rina rinaynam
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Gün yeni gün deli gün esmer gün yarim
Ayy kurtulamazsın, sen aşkımdan yarim
Ayy kurtulamazsın, sen sevdamdan yarim
Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay
Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey
Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay
Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay
Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay
Ay yeni ay deli ay esmer ay yarim
Ayy kurtulamazsın sen aşkımdan yarim
Ayy kurtulamazsın sen sevdamdan yarim
Atalum mi güzel yarim atalum mi vay vay
Atalum mi güzel yarim atalum mi hey hey
Bu rakıyı bu şaraba katalum mi vay vay
Kız senin için onbeş sene yatalum mi vay vay
Buluş sakta malımızı satalum mi vay vay
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Oy gökte uçan kuşlara arkadaş olamadum
Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadum
Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum
Kuş yapti yuvasini, kuş yapti yuvasini kuş kadar olamadum
Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi
Gökte uçan kuşlara da arkadaş olunur mi
Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi
Can çikti boğazuma, can çikti boğazuma aşağa yutulur mi
Oy dedum e cici kuşum otur yanuma otur
Dedum e cici kuşum da otur yanuma otur
Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur
Al beni kanatuna, al beni kanatuna kuzucuğuma götur
Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam
Dedi bana cici kuş da sen ağirsun tutamam
E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam
E kuzucuğum seni, e kuzucuğum seni ölsamda unutamam
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Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla
Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
E Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz
Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim
Vatan çiftliklerinizse,
Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan
Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan
Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın
Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan
Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın
Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa
Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan
Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa
Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan
Ben vatan hainiyim
Yazın üç sütun kapkara haykıran puntolarla
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
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Sabret yüreğim sabret güneş doğacak
Amasya’nın dağları kan kırmızı
Uzakta özgürlüğün çağıran sesi
Yüzüm kırık dolaşır yüreğim yanık
Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var
Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var
Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var
Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var
Sevgiyle yıkanmışım insan olmuşum
Yükseklerde dolaşır şu asi başım
Selamı vermek için eğmem başımı
Bu hayatta isnaf yok merhamet yok
Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var
Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var
Elbisemde 14 cep sol cebimde canım var
Vurulup ta düşmedim yüreğimde yaram var
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Havalan sen deli gönlüm
Körpesin tazesin güzelsin
Kıvır kıvır ince belin
Kanım kaynıyor bu yaşta
Kıvır kıvır ince belin
Kanım kaynar bu yaşta
Küçüksün sen deli gönlüm
Gençsin tatlısın ballısın
Döndür döndür bileklerin
İçim yanıyor bu yaşta
Döndür döndür bileklerin
İçim yanar bu yaşta