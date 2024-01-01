Seksenler Dizi Müzikleri Şarkı Sözleri
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Vural Çelik
Seksenler Dizi Müzikleri
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Neredesin sen, kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
Gelemezsin, dönemezsin sen
Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen.
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım.
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
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Sessiz durur önümde resmin
Bakar bana gözlerin
Işık arar gecede resmin
Umut verir gözlerin
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
İşte resmin önümde sessiz sessiz
Resmin duruyor
Renksiz geçen geceye
Sensiz resmin renkler veriyor
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
***
O bakışın senin
Bayramlık gözlerinin
Çocuk gibi bakan
Güneş gibi yakan
Hep içimde saklasam
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Şu dereler şu düzler amman amman amman
Kem küm dökülen sözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Gine mi sürmelendi amman amman amman
Ocak söndüren gözler
Bom bili bili bili bom bom
***
Sivas'tan aldım bakır amman amman amman
Yosmam gözlerin çakır
Bom bili bili bili bom bom
**
O çakır gözlerine amman amman amman
Kurban olsun bu fakir
Bom bili bili bili bom bom
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Şu derenin bükleri amman amman amman
Ötüşür keklikleri
Bom bili bili bili bom bom
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Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman
Yarimin dedikleri
Bom bili bili bili bom bom
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