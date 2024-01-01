Vural Çelik

Neredesin sen, kiminlesin sen? Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen? Gelemezsin, dönemezsin sen Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen?