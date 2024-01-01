Elveda Meyhaneci Artık Kalamıyorum Şarkı Sözleri
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Vural Dinç
Elveda Meyhaneci Artık Kalamıyorum
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Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Çölde serab ah, kalp de serab
Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah
Serabımdın, serabımdın
Serabımdın, serabımdın
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum