Vural Dinç

Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Çölde serab ah, kalp de serab Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah Serabımdın, serabımdın Serabımdın, serabımdın Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum