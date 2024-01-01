Niçin Baktın Bana Öyle Şarkı Sözleri
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Vural Dinç
Niçin Baktın Bana Öyle
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Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Durgunsun sular gibi
İçli duygular gibi
Gözlerinde sevda var
Derin uykular gibi
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Gül dalında gonca güler
Bülbül sevdasında çiler
Söyle dermanın olayım
Dertli olan deva diler, diler
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Mahzunsun, hayransın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
Ey hilal kaşlım ağlıyor musun, kirpiğin yaşlı
Ben senin nen olayım?
Kulun kölen olayım
Kulun kölen olayım
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle