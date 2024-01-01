Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Şarkı Sözleri
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Vural Dinç
Unut Beni Kalbimdeki Hicranla
Tüm Şarkıları
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Unut beni
Kalbimdeki hicranla
Yalnız kalayım
Yalnız kalayım
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
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Söyle, nasıl inanayım?
Söyle, nasıl inanayım?
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım