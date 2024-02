I hey nduva, hey nduva hmm hmmmhmmm I hey nduva, hey nduva hmm hmm hmm Ndzile leswi swaku famba ussiku loku dzi pelile A swi yaki munti makwero Ndili leswi swaku famba ussiku loku dzi pelile A swi yaki munti makweroooo Yô Maria ntombi yamê U ta tekwa ha mani makweroo 2x Leswi kê ua ku kota mampara loku dzi pelile U ta tekwa ha mani Nwahulwanaa Ndile leswi ua ku kota mampara loku dzi pelile U ta tekwa ha mani Nwahulwanooo Yô Maria ntombi yamê U ta tekwa ha mani Nwahulwana 2x Hiiii yêiii yêiii yêiiii yêiii iii yêiii nduva, yêiii nduva hmmmm hmm Hiii yêiiiii nduva yêiii nduva hmmmm hmmm hmm hmm Yô maria ntombi yamê U ta tekwa ha mani Nwahulwana Kô kô kô kô kô kô ooooo how ooo Yô maria ntombi yamê U ta tekwa ha mani Nwahulwana houoooooo Hôu hôu hôuuu, hôu hôu hôuuu Hôu hôu hôu hmmm Ôhu ôh, ôhu ôh ôhummmm Nima dambu ku nweti Lou u vaningaka, xitolo ni xitolo Ntlanwanga oh, nau zindzela swaku KUnga kumana nixikopolani ahê Lê'xaku humula Nima dambu ku nwetê Maria Lou u vaningaka, xitolo ni xitolo Nima dambu ku nweti Lou u vaningaka, xitolo ni xitolo Ntlanwanga hoh, nau zindzela swaku Unga kumana nixikopolani ahê Lê'xaku humula ohhh ohaaa ohhh Hmmm swi endjana niu swekê Nimu hlo nwahulwana, nimu hlo Nwahulwana ohahahaha swi endjana niu swekê Loku hiku etlela unga nwanhana unga ntsonguana nikolani madoda madjaha Ô kwata Mariaaa ntombê, wa tsuva matxanihooo Ô nengua Maria kuna, ô kwata matxanihooo ohhhh Hakunene maxaka, a swina zebra He he he he he he he he he he aaa He he ehe ehe. a ô nengaa Hmmm hmmmm