I Will Always Love You Şarkı Sözleri
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Whitney Houston
I Will Always Love You
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If I should stay
I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way
***
And I will always love you
I will always love you
You, my darling, you
***
Bittersweet memories
That is all I'm taking with me
So, goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need
***
And I will always love you
I will always love you
***
I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of
And I wish to you, joy and happiness
But above all this, I wish you love
***
And I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I, I will always love you
***
You, darling, I love you
Ooh, I'll always, I'll always love you