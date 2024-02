Po du mi fol dikujt Sepse fjalet mu po m'hajn permrena Kom frik me hec rrugve se njerzit kujtojn u cmenda Koha ndaloj mu mdaloj edhe zemra Zhytur n'vujtje Edhe vujtjet mu po m'lenkan shenja Ndjenjat kan dru prej saj Po nuk po shkrijn as kur po vjen vera Kujtimet vrasin Edhe ditet mu po mbohen terrta U zhduk si tymi Prej asaj mu m'zuni heshtja Po du afer nje shok Me i tregu se si eshte ceshtja Baby baby O baby t'lutem falem falem Baby baby O baby t'lutem falem falem *** Ti je my baby Ti je my lady Ti je dashuri Dashuria ime e vetme *** Mashtrime t'shumta Apo tamam t'verteten Ndjenjat ngelen pezull Pa to stend po mduket dhe vetja Nuk e di kupton ca flas A kujton se m'iku mendja Nuk e di a ndihesh keq Sesa veshtir eshte gjendja Mashtrimet vazhdonin para syve Por un besoja ajo eshte duke qeshur Akoma vuj pasojat Duket qe sja ka msu njeri Se me zemren s'luhen lojra Ajo eshte veshtir sem'donte Por un lojes ja kuptova Baby baby O baby t'lutem falem falem Baby baby O baby t'lutem falem falem *** Ti je my baby Ti je my lady Ti je dashuri Dashuria ime e vetme *** Ti je my babyyyy Ti je my ladyyyy Ti je dashuriii Dashuria ime e vetmeee