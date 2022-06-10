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7/24 Dinle
Yaban Gülü
ALBÜM
Yaban Gülü
Türkü
2002
13 Şarkı
52:48
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Müzik Yapımcısı
Esen müzik
Şarkı
Şarkıcı
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01
Naze
Türkü
04:27
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02
Felek Utansın
Türkü
04:01
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03
Sallana Sallana
Türkü
03:48
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04
Dilocan
Türkü
04:59
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05
Belli Değil
Türkü
04:11
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06
Halo
Türkü
03:01
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07
Yaban Gülü
Türkü
05:02
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08
İki Dağın Arasında
Türkü
04:35
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09
Deli Gönül (U.H.)
Türkü
02:58
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10
Benim Cananım
Türkü
03:15
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11
Beni Ağlatma
Türkü
04:26
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12
Cano
Türkü
04:59
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13
De Hele Kirve
Türkü
03:06
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