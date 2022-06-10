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7/24 Dinle Yaban Gülü
Yaban Gülü
ALBÜM

Yaban Gülü

Türkü

2002 13 Şarkı 52:48
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Naze

Türkü 04:27
02

Felek Utansın

Türkü 04:01
03

Sallana Sallana

Türkü 03:48
04

Dilocan

Türkü 04:59
05

Belli Değil

Türkü 04:11
06

Halo

Türkü 03:01
07

Yaban Gülü

Türkü 05:02
08

İki Dağın Arasında

Türkü 04:35
09

Deli Gönül (U.H.)

Türkü 02:58
10

Benim Cananım

Türkü 03:15
11

Beni Ağlatma

Türkü 04:26
12

Cano

Türkü 04:59
13

De Hele Kirve

Türkü 03:06
... KAPAT
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