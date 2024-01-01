Ah Gönlüm Şarkı Sözleri
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Farz et Onu, Hiç Sevmedim
Farz et Onu, Hiç Görmedim
Değer mi Hiç, Bir Vefasıza
Çektiklerim, Yetmedi mi
Değer mi Hiç, Bir Vefasıza
Çektiklerim, Yetmedi mi
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Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok
Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok
Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna
Unut Sende, Boş Ver Gönlüm
***
Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok
Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok
Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna
Unut Sende, Boş Ver Gönlüm
***
Ağlamama, Hiç Değmez ki
Kahretsen de, O Dönmez ki
Onu Nasıl Sevdiğini, O Kitapsız Bilmez ki
Onu Nasıl Sevdiğini, O Vefasız Bilmez ki
***
Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok
Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok
Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna
Unut Sende, Boş Ver Gönlüm
***
Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok
Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok
Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna
Unut Sende, Boş Ver Gönlüm