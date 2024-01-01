Farz et Onu, Hiç Sevmedim Farz et Onu, Hiç Görmedim Değer mi Hiç, Bir Vefasıza Çektiklerim, Yetmedi mi Değer mi Hiç, Bir Vefasıza Çektiklerim, Yetmedi mi *** Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna Unut Sende, Boş Ver Gönlüm *** Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna Unut Sende, Boş Ver Gönlüm *** Ağlamama, Hiç Değmez ki Kahretsen de, O Dönmez ki Onu Nasıl Sevdiğini, O Kitapsız Bilmez ki Onu Nasıl Sevdiğini, O Vefasız Bilmez ki *** Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna Unut Sende, Boş Ver Gönlüm *** Ah Gönlüm, Ondan Sana Hayır Yok Ah Gönlüm, İçerimde Derdim Çok Değer mi Hiç, Bir Vefasız Uğruna Unut Sende, Boş Ver Gönlüm