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7/24 Dinle Yağmur
Yağmur
ALBÜM

Yağmur

Sancak

2016 6 Şarkı 20:04
DİNLE
Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Darmaduman

Sancak 03:28
02

Gel Artık

Sancak 02:47
03

Korkma Söyle

Sancak 03:52
04

Uçurum

Sancak 03:14
05

Yağmur

Sancak 02:57
06

Çık Aklımdan

Sancak 03:46
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