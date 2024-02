Yakup Ekin

Afet Koparsa kopsun kıyamet Koparsa kopsun kıyamet *** Yine sensiz yine gönlüm Kaç kere yeminden döndüm Baş edemedim direnemedim *** Yine sensiz yine gönlüm Kaç kere yeminden döndüm Baş edemedim direnemedim *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet *** Yine sensiz, yine gönlüm Kaçkere yeminden döndüm Baş edemedim direnemedim *** Yine sensiz yine gönlüm Kaçkere yeminden döndüm Baş edemedim direnemedim *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet *** Bir afete gibisin bir afet Dokunsam kopacak kıyamet Yanarım çıra gibi mum gibi eririm Koparsa kopsun kıyamet Koparsa kopsun kıyamet

Bir Nefes Bir nefes kadar kısaymış Aşk dediğin bir sakaymış Alacaklarına saymış kader bu *** Bir nefes kadar kısaymış Aşk dediğin bir sakaymış Alacaklarına saymış kader bu *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez *** Bir günahmış bir hataymış Belki birazcık yaşanmış Alacaklarına saymış Kader bu *** Bir günahmış bir hataymış Belki birazcık yaşanmış Alacaklarına saymış Kader bu *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez *** Hiç kimse bilmez Bilemez gönül ister ama sevemez Sürükler peşine aşkın Kimselere diyemez

Korkuyorum Yeni bir başlangıç Yeni bir sevda Ne yaparım bilmem Bilemem asla *** Unuturum belki biraz Belki de asla Baş edemem korkuyorum Ne olur anla *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Yeni bir başlangıç Yeni bir sevda Ne yaparım bilmem Bilemem asla *** Unuturum belki biraz Belki de asla Baş edemem korkuyorum Ne olur anla *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince

Zor Zor kalbime karşı koymak, zor Gel böyle inat etme Zor hislerim, duygularım Yenik düşmüş bana sor *** Zor kalbime karşı koymak, zor Gel böyle inat etme Zor hislerim, duygularım Yenik düşmüş bana sor *** Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de İnkar etme aşkımı Kalbim şahit her şeye *** Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de İnkar etme aşkımı Kalbim şahit her şeye *** Zor kalbime karşı koymak, zor Gel böyle inat etme Zor hislerim, duygularım Yenik düşmüş bana sor *** Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de İnkar etme aşkımı Kalbim şahit her şeye *** Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de İnkar etme aşkımı Kalbim şahit her şeye

Küpe Can çekişir canım Senin yolunda Seni göremezsem Günün sonunda *** Seviyorsun beni Sende aslında Çok zora gelemem Ne olur yapma *** Taktığın küpenin Taşı olurum Seni göremezsem Deli olurum *** Çok iyi değil ki Şimdi durumum Seni göremezsem Ben kahrolurum *** Taktığın küpenin Taşı olurum Seni göremezsem Deli olurum *** Çok iyi değil ki Şimdi durumum Seni göremezsem Ben kahrolurum *** Can çekişir canım Senin yolunda Seni göremezsem Günün sonunda *** Seviyorsun beni Sende aslında Çok zora gelemem Ne olur yapma *** Taktığın küpenin Taşı olurum Seni göremezsem Deli olurum *** Çok iyi değil ki Şimdi durumum Seni göremezsem Ben kahrolurum *** Taktığın küpenin Taşı olurum Seni göremezsem Deli olurum *** Çok iyi değil ki Şimdi durumum Seni göremezsem Ben kahrolurum *** Taktığın küpenin Taşı olurum Seni göremezsem Deli olurum *** Çok iyi değil ki Şimdi durumum Seni göremezsem Ben kahrolurum

Yalanmış Dizine uzanıp hayale daldım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım Dizine uzanıp hayale daldım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım *** Yalanmış sözlerin yalanmış kandım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım *** Senin de aşkın yalanmış yalanmış Senin de sevgin yalanmış yalanmış Göz göre göre harcadın beni Yalanmış yalan *** Senin de aşkın yalanmış yalanmış Senin de sevgin yalanmış yalanmış Göz göre göre harcadın beni Yalanmış yalan *** Dizine uzanıp hayale daldım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım Dizine uzanıp hayale daldım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım *** Yalanmış sözlerin yalanmış kandım Bilmem ki sevgilim nasıl inandım *** Senin de aşkın yalanmış yalanmış Senin de sevgin yalanmış yalanmış Göz göre göre harcadın beni Yalanmış yalan *** Senin de aşkın yalanmış yalanmış Senin de sevgin yalanmış yalanmış Göz göre göre harcadın beni Yalanmış yalan *** Senin de aşkın yalanmış yalanmış Senin de sevgin yalanmış yalanmış Göz göre göre harcadın beni Yalanmış yalan

Gece Yarısı Ben seviyorum sen kaçıyorsun Yaptığını sen biliyorsun, yapma Yürekli ol sağa sola kaçma *** Ben seviyorum sen kaçıyorsun Yaptığını sen biliyorsun, yapma Yürekli ol sağa sola kaçma *** Bir ileri bir geri anlayamadım seni Kaldı canımın yarısı İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri Oldu gece yarısı *** Bir ileri bir geri anlayamadım seni Kaldı canımın yarısı İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri Oldu gece yarısı *** Ben seviyorum sen kaçıyorsun Yaptığını sen biliyorsun, yapma Yürekli ol sağa sola kaçma *** Ben seviyorum sen kaçıyorsun Yaptığını sen biliyorsun, yapma Yürekli ol sağa sola kaçma *** Bir ileri bir geri anlayamadım seni Kaldı canımın yarısı İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri Oldu gece yarısı *** Bir ileri bir geri anlayamadım seni Kaldı canımın yarısı İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri Oldu gece yarısı *** Bir ileri bir geri anlayamadım seni Kaldı canımın yarısı İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri Oldu gece yarısı

Anla Beni Yorma beni sıkıldım yalan aşkından Anla beni her şey bak yine sırada Yorma beni sıkıldım yalan aşkından Anla beni her şey bak yine sırada *** Yine sen gideceksin yine ben yalnız Seni düşüneceğim ölümden farksız Dalıp dalıp gidecek Gözlerin gamsız Seni düşünüp böyle ağlayacağım

Sen Yan Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim *** Kutluyorum seni Beni çoktan kaybettin Anlamadın beni Duymadın zalim *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim *** Kutluyorum seni Beni çoktan kaybettin Anlamadın beni Duymadın zalim *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline

Unutamam Olmadı, yapamadım Söz verdim, tutamadım ben yine Olmadı, yapamadım Söz verdim, tutamadım ben yine *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam, seni unutamam *** Olmadı, yapamadım Söz verdim, tutamadım ben yine Olmadı, yapamadım Söz verdim, tutamadım ben yine *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam, seni unutamam *** Unutabilmek mi seni asla Unuttum çok şeyi daha fazla Koymadım yerine kimseyi asla Unutmadım, seni unutamam