Yakup Ekin

ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer *** ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer