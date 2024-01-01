Yakup Ekin

Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım
bildiğim doğruları bir yana bıraktım
düştüğüm duruma bak ne hale geldim
ağlanacak halime gülerek baktım
***
seni görünce kanım kaynıyor
gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor
bak ben her şeyi göze aldım
gözüm gönlüm inan sana doymuyor
***
senin için ölmeye değer mi değer
aşktan da insan olurmuş meğer
inan ki kendime saygım kalmaz
canimi seve seve vermezsem eğer
***
ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım
bildiğim doğruları bir yana bıraktım
düştüğüm duruma bak ne hale geldim
ağlanacak halime gülerek baktım
***
seni görünce kanım kaynıyor
gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor
bak ben her şeyi göze aldım
gözüm gönlüm inan sana doymuyor
***
senin için ölmeye değer mi değer
aşktan da insan olurmuş meğer
inan ki kendime saygım kalmaz
canimi seve seve vermezsem eğer
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...