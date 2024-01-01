Yakup Ekin

ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer *** ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...