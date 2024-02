Yakup Ekin

Dön Bekliyorum Hangimiz suçluyuz? Hangimiz hatalı? Nerede yanlış yaptık biz? Kıskançlık duygusu... Kaybetme korkusu... Bitirdi bizi sevgimiz! *** Sen uzaklara demir atma sevgilim Dönnn Bekliyorum! Yitirmedim sevgimi Söz.. Seveceksen unuturum her şeyi.. Dön Bekliyorum!..

Senden Sonra Hiç sevmedim senden sonra Yok sevmedim Varsa günahım sorsun Allah'ım Hiç sevmedim senden sonra *** Hiç sevmedim senden sonra Yok sevmedim Varsa günahım sorsun Allah'ım Hiç sevmedim senden sonra *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden! *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden! *** Hiç sevmedim senden sonra Yok sevmedim Varsa günahım sorsun Allah'ım Hiç sevmedim senden sonra *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden! *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden! *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden! *** Hep senin yüzünden senin yüzünden Ağlarım her gece böyle Yine de dönmem sözümden...

Vazgeçiyorum Özledim seni, özledim seni Unuttum sanma bekledim seni Özledim seni, özledim seni Unuttum sanma bekledim seni *** Günlerimi günlerine bağladım Yok gelmedin anladım *** Vazgeçiyorum seni sevmekten Vazgeçiyorum seni görmekten Terk ediyorum seni gerçekten Vazgeçiyorum seni sevmekten *** Vazgeçiyorum seni sevmekten Vazgeçiyorum seni görmekten Terk ediyorum seni gerçekten Vazgeçiyorum seni sevmekten *** Özledim seni, özledim seni Unuttum sanma bekledim seni Özledim seni, özledim seni Unuttum sanma bekledim seni *** Günlerimi günlerine bağladım Yok gelmedin anladım *** Vazgeçiyorum seni sevmekten Vazgeçiyorum seni görmekten Terk ediyorum seni gerçekten Vazgeçiyorum seni sevmekten *** Vazgeçiyorum seni sevmekten Vazgeçiyorum seni görmekten Terk ediyorum seni gerçekten Vazgeçiyorum seni sevmekten *** Vazgeçiyorum seni sevmekten Vazgeçiyorum seni görmekten Terk ediyorum seni gerçekten Vazgeçiyorum seni sevmekten

Aman Sormadın ki aşkımı söyleyemedim Koştum ama peşinden yetişemedim Çok düşündüm durdum biraz direnemedim Belki yanlış ama seni biteremedim *** Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum *** Sormadın ki aşkımı söyleyemedim Koştum ama peşinden yetişemedim Çok düşündüm durdum biraz direnemedim Belki yanlış ama seni biteremedim *** Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum *** Aman Aman Aman Aman *** Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum *** Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum Aman yanıyorum seni çok arıyorum Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum

Unutursun Olan olmuş bana ne olur konuşma bu defa Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim Sana kaç kez söyledim ağlama Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim Sana kaç kez söyledim ağlama *** Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun *** Olan olmuş bana ne olur konuşma bu defa Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim Sana kaç kez söyledim ağlama Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim Sana kaç kez söyledim ağlama *** Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun *** Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun Unutursun unutursun zaten Beni boşver yaşadıkça unutursun

Sarmadı Bu Aşk Bakamam yüzüne karışır gözlerim Duramam karşında çözülür dizlerim Bakamam yüzüne karışır gözlerim Duramam karşında çözülür dizlerim *** Atarım kendimi senden uzaklara Bilirim bunları gelmem tuzaklara *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesende kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesende kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan *** Bakamam yüzüne karışır gözlerim Duramam karşında çözülür dizlerim Bakamam yüzüne karışır gözlerim Duramam karşında çözülür dizlerim *** Atarım kendimi senden uzaklara Bilirim bunları gelmem tuzaklara *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesende kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesende kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesende kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan *** Saramadı bu aşk beni Biraz seni biraz beni İstesen de kalamam sana köle olamam Yalan bu aşkın yalan

Döneceksin Unutursun sanma unutamazsın beni Sevdim diye her gece haykıran değil miydim? Aşkım kolay değil. Birazcık sabretsen. Göreceksin seni nasıl delice sevdiğimi. *** Gittiğin yerden döneceksin biliyorum. Bunu ben sadece sana söylüyorum. Aşkım kolay değil. Sanmadım ki sanmıyorum. Seviyorsun beni sevdiğini biliyorum. *** Gittiğin yerden döneceksin biliyorum. Bunu ben sadece sana söylüyorum. Aşkım kolay değil. Sanmadım ki sanmıyorum. Seviyorsun beni sevdiğini biliyorum...

Şimdi Git Yok istemem artık sen bilirsin aşkım Yüzüme bakıp durma sen sevmiyorsun artık *** Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi Adaletsizliğin diz boyu bitmedi Gideceksen durma şimdi git *** Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi Adaletsizliğin diz boyu bitmedi Gideceksen durma şimdi git *** Yok istemem artık sen bilirsin aşkım Yüzüme bakıp durma sen sevmiyorsun artık *** Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi Adaletsizliğin diz boyu bitmedi Gideceksen durma şimdi git *** Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi Adaletsizliğin diz boyu bitmedi Gideceksen durma şimdi git

Değer Mi ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer *** ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım bildiğim doğruları bir yana bıraktım düştüğüm duruma bak ne hale geldim ağlanacak halime gülerek baktım *** seni görünce kanım kaynıyor gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor bak ben her şeyi göze aldım gözüm gönlüm inan sana doymuyor *** senin için ölmeye değer mi değer aşktan da insan olurmuş meğer inan ki kendime saygım kalmaz canimi seve seve vermezsem eğer