Yakup Ekin

-
Ha bir eksik, ha bir fazla
Bunca zaman çektim seni
Söylediğin sözler değil
Bu sevda tüketti beni, yar
***
Ha bir eksik, ha bir fazla
Bunca zaman çektim seni
Söylediğin sözler değil
Bu sevda tüketti beni, yar
***
Giderim buralardan, sormayın beni yardan
Sevdanın şakağından vurur giderim
Ağlamasın arkamdan, yalnızlık benim sevdam
Çeker giderim
***
Giderim buralardan, sormayın beni yardan
Sevdanın şakağından vurur giderim
Ağlamasın arkamdan, yalnızlık benim sevdam
Çeker giderim
***
İstediğin gibi olsun
Başka birini bulursun
Senin için ne fark eder?
Sen beni de unutursun, yar
**
İstediğin gibi olsun
Başka birini bulursun
Senin için ne fark eder
Sen beni de unutursun, yar
***
Giderim buralardan, sormayın beni yardan
Sevdanın şakağından vurur giderim
Ağlamasın arkamdan, yalnızlık benim sevdam
Çeker giderim
***
Giderim buralardan, sormayın beni yardan
Sevdanın şakağından vurur giderim
Ağlamasın arkamdan, yalnızlık benim sevdam
Çeker giderim
***
Giderim buralardan, sormayın beni yardan
Sevdanın şakağından vurur giderim
Ağlamasın arkamdan, yalnızlık benim sevdam
Çeker...
-
Bir nefes kadar kısaymış
Aşk dediğin bir sakaymış
Alacaklarına saymış kader bu
***
Bir nefes kadar kısaymış
Aşk dediğin bir sakaymış
Alacaklarına saymış kader bu
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
***
Bir günahmış bir hataymış
Belki birazcık yaşanmış
Alacaklarına saymış
Kader bu
***
Bir günahmış bir hataymış
Belki birazcık yaşanmış
Alacaklarına saymış
Kader bu
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
***
Hiç kimse bilmez
Bilemez gönül ister ama sevemez
Sürükler peşine aşkın
Kimselere diyemez
-
Yeni bir başlangıç
Yeni bir sevda
Ne yaparım bilmem
Bilemem asla
***
Unuturum belki biraz
Belki de asla
Baş edemem korkuyorum
Ne olur anla
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Yeni bir başlangıç
Yeni bir sevda
Ne yaparım bilmem
Bilemem asla
***
Unuturum belki biraz
Belki de asla
Baş edemem korkuyorum
Ne olur anla
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
-
Zor kalbime karşı koymak, zor
Gel böyle inat etme
Zor hislerim, duygularım
Yenik düşmüş bana sor
***
Zor kalbime karşı koymak, zor
Gel böyle inat etme
Zor hislerim, duygularım
Yenik düşmüş bana sor
***
Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de
İnkar etme aşkımı
Kalbim şahit her şeye
***
Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de
İnkar etme aşkımı
Kalbim şahit her şeye
***
Zor kalbime karşı koymak, zor
Gel böyle inat etme
Zor hislerim, duygularım
Yenik düşmüş bana sor
***
Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de
İnkar etme aşkımı
Kalbim şahit her şeye
***
Gel böyle inat etme sevmiştin beni sen de
İnkar etme aşkımı
Kalbim şahit her şeye
-
Can çekişir canım
Senin yolunda
Seni göremezsem
Günün sonunda
***
Seviyorsun beni
Sende aslında
Çok zora gelemem
Ne olur yapma
***
Taktığın küpenin
Taşı olurum
Seni göremezsem
Deli olurum
***
Çok iyi değil ki
Şimdi durumum
Seni göremezsem
Ben kahrolurum
***
Taktığın küpenin
Taşı olurum
Seni göremezsem
Deli olurum
***
Çok iyi değil ki
Şimdi durumum
Seni göremezsem
Ben kahrolurum
***
Can çekişir canım
Senin yolunda
Seni göremezsem
Günün sonunda
***
Seviyorsun beni
Sende aslında
Çok zora gelemem
Ne olur yapma
***
Taktığın küpenin
Taşı olurum
Seni göremezsem
Deli olurum
***
Çok iyi değil ki
Şimdi durumum
Seni göremezsem
Ben kahrolurum
***
Taktığın küpenin
Taşı olurum
Seni göremezsem
Deli olurum
***
Çok iyi değil ki
Şimdi durumum
Seni göremezsem
Ben kahrolurum
***
Taktığın küpenin
Taşı olurum
Seni göremezsem
Deli olurum
***
Çok iyi değil ki
Şimdi durumum
Seni göremezsem
Ben kahrolurum
-
Dizine uzanıp hayale daldım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
Dizine uzanıp hayale daldım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
***
Yalanmış sözlerin yalanmış kandım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
***
Senin de aşkın yalanmış yalanmış
Senin de sevgin yalanmış yalanmış
Göz göre göre harcadın beni
Yalanmış yalan
***
Senin de aşkın yalanmış yalanmış
Senin de sevgin yalanmış yalanmış
Göz göre göre harcadın beni
Yalanmış yalan
***
Dizine uzanıp hayale daldım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
Dizine uzanıp hayale daldım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
***
Yalanmış sözlerin yalanmış kandım
Bilmem ki sevgilim nasıl inandım
***
Senin de aşkın yalanmış yalanmış
Senin de sevgin yalanmış yalanmış
Göz göre göre harcadın beni
Yalanmış yalan
***
Senin de aşkın yalanmış yalanmış
Senin de sevgin yalanmış yalanmış
Göz göre göre harcadın beni
Yalanmış yalan
***
Senin de aşkın yalanmış yalanmış
Senin de sevgin yalanmış yalanmış
Göz göre göre harcadın beni
Yalanmış yalan
-
Ben seviyorum sen kaçıyorsun
Yaptığını sen biliyorsun, yapma
Yürekli ol sağa sola kaçma
***
Ben seviyorum sen kaçıyorsun
Yaptığını sen biliyorsun, yapma
Yürekli ol sağa sola kaçma
***
Bir ileri bir geri anlayamadım seni
Kaldı canımın yarısı
İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri
Oldu gece yarısı
***
Bir ileri bir geri anlayamadım seni
Kaldı canımın yarısı
İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri
Oldu gece yarısı
***
Ben seviyorum sen kaçıyorsun
Yaptığını sen biliyorsun, yapma
Yürekli ol sağa sola kaçma
***
Ben seviyorum sen kaçıyorsun
Yaptığını sen biliyorsun, yapma
Yürekli ol sağa sola kaçma
***
Bir ileri bir geri anlayamadım seni
Kaldı canımın yarısı
İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri
Oldu gece yarısı
***
Bir ileri bir geri anlayamadım seni
Kaldı canımın yarısı
İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri
Oldu gece yarısı
***
Bir ileri bir geri anlayamadım seni
Kaldı canımın yarısı
İstemiyorsan beni ver aşkımı bana geri
Oldu gece yarısı
-
Yorma beni sıkıldım yalan aşkından
Anla beni her şey bak yine sırada
Yorma beni sıkıldım yalan aşkından
Anla beni her şey bak yine sırada
***
Yine sen gideceksin yine ben yalnız
Seni düşüneceğim ölümden farksız
Dalıp dalıp gidecek
Gözlerin gamsız
Seni düşünüp böyle ağlayacağım
-
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
***
Kutluyorum seni
Beni çoktan kaybettin
Anlamadın beni
Duymadın zalim
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
***
Kutluyorum seni
Beni çoktan kaybettin
Anlamadın beni
Duymadın zalim
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
-
Olmadı, yapamadım
Söz verdim, tutamadım ben yine
Olmadı, yapamadım
Söz verdim, tutamadım ben yine
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam, seni unutamam
***
Olmadı, yapamadım
Söz verdim, tutamadım ben yine
Olmadı, yapamadım
Söz verdim, tutamadım ben yine
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam, seni unutamam
***
Unutabilmek mi seni asla
Unuttum çok şeyi daha fazla
Koymadım yerine kimseyi asla
Unutmadım, seni unutamam
-
Koparsa kopsun kıyamet
Koparsa kopsun kıyamet
***
Yine sensiz yine gönlüm
Kaç kere yeminden döndüm
Baş edemedim direnemedim
***
Yine sensiz yine gönlüm
Kaç kere yeminden döndüm
Baş edemedim direnemedim
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
***
Yine sensiz, yine gönlüm
Kaçkere yeminden döndüm
Baş edemedim direnemedim
***
Yine sensiz yine gönlüm
Kaçkere yeminden döndüm
Baş edemedim direnemedim
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
***
Bir afete gibisin bir afet
Dokunsam kopacak kıyamet
Yanarım çıra gibi mum gibi eririm
Koparsa kopsun kıyamet
Koparsa kopsun kıyamet