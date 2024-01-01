Yakup Ekin

Yeni bir başlangıç Yeni bir sevda Ne yaparım bilmem Bilemem asla *** Unuturum belki biraz Belki de asla Baş edemem korkuyorum Ne olur anla *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Yeni bir başlangıç Yeni bir sevda Ne yaparım bilmem Bilemem asla *** Unuturum belki biraz Belki de asla Baş edemem korkuyorum Ne olur anla *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince *** Ah, seni ister canım Sevdiğimi bilmesen de Yine her şey yarım Seni biraz görmeyince