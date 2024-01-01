Yakup Ekin

Korkuyorum Şarkı Sözleri
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Yeni bir başlangıç
Yeni bir sevda
Ne yaparım bilmem
Bilemem asla
***
Unuturum belki biraz
Belki de asla
Baş edemem korkuyorum
Ne olur anla
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Yeni bir başlangıç
Yeni bir sevda
Ne yaparım bilmem
Bilemem asla
***
Unuturum belki biraz
Belki de asla
Baş edemem korkuyorum
Ne olur anla
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince
***
Ah, seni ister canım
Sevdiğimi bilmesen de
Yine her şey yarım
Seni biraz görmeyince