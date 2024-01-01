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7/24 Dinle Bir Nefes

Bir Nefes Şarkı Sözleri

Yakup Ekin Bir Nefes şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yakup Ekin Bir Nefes şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Nefes sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yakup Ekin

Yakup Ekin

Bir Nefes

  • Küpe

  • Bir Nefes

  • Korkuyorum

  • Zor

  • Yalanmış

  • Gece Yarısı

  • Anla Beni

  • Sen Yan

  • Unutamam

  • Afet

  • Giderim Buralardan

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