Yakup Ekin

Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
***
Kutluyorum seni
Beni çoktan kaybettin
Anlamadın beni
Duymadın zalim
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
Aşkım dedim, duymadın zalim
Her şeyimdin, anlamadın zalim
***
Kutluyorum seni
Beni çoktan kaybettin
Anlamadın beni
Duymadın zalim
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
***
Şimdi yan, sen yan
Yan şu haline
Bensiz kaldın
Bak şu haline
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...