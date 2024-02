Yakup Ekin

Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim *** Kutluyorum seni Beni çoktan kaybettin Anlamadın beni Duymadın zalim *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim Aşkım dedim, duymadın zalim Her şeyimdin, anlamadın zalim *** Kutluyorum seni Beni çoktan kaybettin Anlamadın beni Duymadın zalim *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline *** Şimdi yan, sen yan Yan şu haline Bensiz kaldın Bak şu haline