Yakup Ekin

Senin Yolunda İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda

Bilmezsin Yine, geçti bir günüm daha sensiz Ağladım içimden, çaresiz kimselerin haberi yok Yine, baktım eski resimlere Sarıldım yokluğuna sen diye Nefesin sıcaklığın yok *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki *** Niye, tanıyıp bildiğim yüzler bile Yokluğunda avunayım diye Bir an çarem olmuyor Niye, bu karanlık gecelerde Niye, yüreğim her nefeste Sen diye yanıp yanıp tutuşuyor *** Sen orda öylece canımdan can gibisin Günler geçtikçe aldığım bir nefessin Tadı manası yok derdim anlatması yok İçimde aşk birisin, kaçıp kurtulması yok *** Ben burada böylece ellerim bomboş Günlerim aynı, günlerim sarhoş Farkına varmazsın duysan inanmazsın Unuttum sanırsın *** Bilmezsin ki ben, hala senin delinim Gel desen, düşünmeden gelirim İstesen, canımdan bile geçerim Bilmezsin ki sen, bende saklı yerini dün gibi Tuttuğum ellerini her gece Kurduğum hayallerini, bilmezsin ki

Günaydın Sevgilim Bu sabah sensiz uyandım Ağladım tek başıma Ellerim bomboş kalktım Olmuyor eksik bir yanım Kabusa mı daldım? Yalana mı inandım? *** Bu sabah sensiz uyandım Sebepsiz gözyaşımdan Ellerime aktın Anladım sendin bir yanım Perdeleri açtım Göklere daldım baktım *** Bulutlarda kaybolduysan Yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Güllerim soldu açmıyor Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor Ellerim soğuk ve sensiz Nerelere gittiysen, benden habersiz *** Bulutlarda kaybolduysan Yağmur olup da yağsaydın Penceremden içeri yüreğime damlasaydın Dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın Keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Günlerin geçeceğine, özlemin biteceğine Gözyaşımın dineceğine, sen buna inandın mı? *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Günaydın sevgilim tatlı uykudan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? *** Ayrılık son kelime sen buna inandın mı? Ayrılık son kelime sen buna inandın mı?

Senaryo İçim paramparça yüreğimse kayıp Sussam içimde bir dert Konuşsam çok ayıp Ne yüzdüm ne kaçtım senin serin sularından Vurdum kıyılarına *** Çok gidesim geldi bu başımı alıp Kaybolasım geldi bir firara dalıp Ne yaptı ne etti sonunda girdi kanıma Tıpış tıpış ayaklarına *** Geldim günahlar boynuna Sevdim yılanlar koynumda Bil ki bundan sonra yok belki ölümden sonraya *** Bir senaryo içinde kendisi yazmış oynamış Kuyuları kazmış biçimde kendisi düşmüş ağlamış Şeytanmış melek gibi huyuna suyuna Kandım bir bebek gibi inandım oyununa

Serserin Oldum İşimi gücümü oluruna bırakıp gidesim geliyor O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine *** Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde *** Gözümü gözüne bakışına bırakıp dalasım geliyor O güzel yüzünü ölümüne inanıp sevesim geliyor Bir kere baktım suretine hayran bıraktın asaletine *** Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde *** Serserin oldum döndüm peşinde sersefil oldum aşkın izinde Yollarım oldun çok gittiğinde dengemi bozdun kalp ritmimde

Biz Olsak Hep mi aynı? Hüzünler ile mi kaplı? Kuzey, güney, doğu, batı Aşkın dört bir yanı *** Hiç olmasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? *** Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden Bir çıksan, uyusam uyandığımda yanımda sen olsan Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam Öperken gözyaşlarına karışsam *** Ve biz olsak Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle Sönmeyen yıldıza tutunsak Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak Ve sonra iki ömür beraber olsak *** Bu bir yalandı Kalbim onda kaybolandı İki kişiyle oynanır mı? Aşk mı? Oyuncak mı? Biz oynasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? *** Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden Bir çıksan uyusam uyandığımda yanımda sen olsan Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam Öperken gözyaşlarına karışsam Ve biz olsak Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle Sönmeyen yıldıza tutunsak Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak Ve sonra iki ömür beraber olsak *** Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden Bir çıksan uyusam uyandığımda yanımda sen olsan Sarılsam her şeyimle gerçeğim kavuşsam Öperken gözyaşlarına karışsam Ve biz olsak Gökyüzünde sonsuza uzansak seninle Sönmeyen yıldıza tutunsak Ve orda gün be gün adım adım çoğalsak Ve sonra iki ömür beraber olsak

Aşk İçin Savaşmalı Dün bugün belki var belki yok yarın ölüm Bir nefes kadar yakın son günüm Kollarında dolsun isterim senin *** Sen canım ayrı kalsa hep yarım Bir yanım açsa doğsa kırmızım Son gülüm kollarında solsun isterim senin *** Kader bizi ayırmadan rüzgara savurmadan Sonsuza uzanmadan sımsıkı sarılmalı Ölüm bizi bulmadan yarın tarih olmadan Hiç olup yok olmadan aşk için savaşmalı *** Sevdiğim aşkı senle bildiğim Her şeyim gözyaşını sildiğim Son sözüm kalbine dokunsun isterim senin *** Sen canım ayrı kalsa hep yarım Bir yanım açsa doğsa kırmızım Son gülüm kollarında solsun isterim senin *** Kader bizi ayırmadan rüzgara savurmadan Sonsuza uzanmadan sımsıkı sarılmalı Ölüm bizi bulmadan yarın tarih olmadan Hiç olup yok olmadan aşk için savaşmalı

Gece Bitecek Sen ayrı ben ayrı nereye kadar Bu kaçıncı yıl oldu Gönlüme sevgini katana kadar Hayat omzuma yük oldu Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam Gözlerinden ayrı uzakta kalamam *** Saklama sende sevgini kuytulara karanlıklara Geceler elbet sabahı bulur Şişelere yazıp denizlere atıp kaçma bulunmazlara Gerçekler bir gün karaya vurur *** Gece bitecek vakit güne değecek İstesen de istemesen de bu hayat bir gün bitecek Daha başından bu ayrılık ne demek Bana ellerin sevgin gerek *** Yaş oldu sel oldu Kapanmadı içimdeki yaralar Yapıştı yakama bırakmadı yürekteki anılar Bir sakladığım gerçeğim var daha fazla tutamam Gözlerinden ayrı uzakta kalamam