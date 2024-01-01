Tutsak Şarkı Sözleri
Yakup Ekin Tutsak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yakup Ekin Tutsak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutsak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Unutma diyorsun, anlamıyorsun
Aşkın olmuş zehir, gözlerim bir nehir
Vazgeçen ben değil, anlamıyorsun
Aşkın olmuş zehir, gözlerim bir nehir
Vazgeçen ben değil, görmüyor musun?
***
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
***
Unutma diyorsun, anlamıyorsun
Aşkın olmuş zehir, gözlerim bir nehir
Vazgeçen ben değil, anlamıyorsun
Aşkın olmuş zehir, gözlerim bir nehir
Vazgeçen ben değil, görmüyor musun?
***
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
***
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
Yıllar geçecek, ömrüm bitecek
Kalbim sevecek söz veremem ki
-
İki lafımdan bir tanesi sensin
Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin
Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin
Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin
***
İki lafımdan bir tanesi sensin
Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin
Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin
Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin
***
Yıkılsın dünya koymaz ki bana
Ölüm olsa da sonunda
Sensiz mi asla doymadım ki sana
Ölümse ölüm olsun senin yolunda
***
Yıkılsın dünya koymaz ki bana
Ölüm olsa da sonunda
Sensiz mi asla doymadım ki sana
Ölümse ölüm olsun senin yolunda
***
İki lafımdan bir tanesi sensin
Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin
Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin
Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin
***
İki lafımdan bir tanesi sensin
Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin
Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin
Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin
***
Yıkılsın dünya koymaz ki bana
Ölüm olsa da sonunda
Sensiz mi asla doymadım ki sana
Ölümse ölüm olsun senin yolunda
***
Yıkılsın dünya koymaz ki bana
Ölüm olsa da sonunda
Sensiz mi asla doymadım ki sana
Ölümse ölüm olsun senin yolunda
***
Yıkılsın dünya koymaz ki bana
Ölüm olsa da sonunda
Sensiz mi asla doymadım ki sana
Ölümse ölüm olsun senin yolunda
-
Yoksun yine aklım sende
Sonunu bilmiyorumki aşkım
Yok çekemem seni bilemem
Bıktım gelip gitmelerinden aşkım
***
Allah'ın aşkına sev biraz
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
***
Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz)
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk)
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
***
Yoksun yine aklım sende
Sonunu bilmiyorum ki aşkım
Yok çekemem seni bilemem
Bıktım gelip gitmelerinden aşkım
***
Allah'ın aşkına sev biraz
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
***
Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz)
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk)
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
***
Allah'ın aşkına sev biraz
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
***
Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz)
Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk)
Ağladım usandın benden
Seni çok sevsem de geçmiyor
Seni çok sevsem de geçmiyor
-
Herkesin olurum biraz var gururum
Seni çok seviyor kalbimin bu sorunu
Seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor
Başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor
***
Melek yüzlüm haberin yok mu senin
Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin
Melek yüzlüm haberin yok mu senin
Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin
***
Herkezin olurum biraz var gururum.
Seni çok seviyor kalbimin bu sorunu.
Seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor.
Başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor.
***
Melek yüzlüm haberin yok mu senin.
Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin.
Melek yüzlüm haberin yok mu senin.
Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin.
-
Bir düş gördüm sana aşıktım yine
Sen bana kördün, ben sana kördüğümdüm yine
Almasınlar elimden seni
Koparmasın beni senden
***
Yalvarırım yalvardım yine
Aşk dolu gözlerimle senin önünde
Sana vurgun sana tutkun
Gözlerim gözlerinde
***
Bir düş gördüm sana aşıktım yine
Sen bana kördün, ben sana kördüğümdüm yine
almasınlar elimden seni
koparmasın beni senden
***
Yalvarırım yalvardım yine
Aşk dolu gözlerimle senin önünde
Sana vurgun sana tutkun
Gözlerim gözlerinde..
-
Tutsak mıyım yasak mısın bana?
Anlamsız mı aşkım konuşsana
Anlamadım dost musun düşmanı mı?
Sevmiyorsun eskidim sana
***
Anlamadım dost musun düşmanı mı?
Sevmiyorsun eskidim sana
***
Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim
Söylediğin en son sözü hiç sevemedim
Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle
***
Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim
Söylediğin en son sözü hiç sevemedim
Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle
***
Tutsak mıyım yasak mısın bana?
Anlamsız mı aşkım konuşsana
Anlamadım dost musun düşmanı mı?
Sevmiyorsun eskidim sana
***
Anlamadım dost musun düşmanı mı?
Sevmiyorsun eskidim sana
***
Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim
Söylediğin en son sözü hiç sevemedim
Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle
***
Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim
Söylediğin en son sözü hiç sevemedim
Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle
***
Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim
Söylediğin en son sözü hiç sevemedim
Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle
Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle