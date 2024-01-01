Yakup Ekin

Tutsak Tutsak mıyım yasak mısın bana? Anlamsız mı aşkım konuşsana Anlamadım dost musun düşmanı mı? Sevmiyorsun eskidim sana *** Anlamadım dost musun düşmanı mı? Sevmiyorsun eskidim sana *** Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim Söylediğin en son sözü hiç sevemedim Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle *** Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim Söylediğin en son sözü hiç sevemedim Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle *** Tutsak mıyım yasak mısın bana? Anlamsız mı aşkım konuşsana Anlamadım dost musun düşmanı mı? Sevmiyorsun eskidim sana *** Anlamadım dost musun düşmanı mı? Sevmiyorsun eskidim sana *** Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim Söylediğin en son sözü hiç sevemedim Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle *** Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim Söylediğin en son sözü hiç sevemedim Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle *** Ya sen benim hiç sevmedin ya ben görmedim Söylediğin en son sözü hiç sevemedim Gözlerime bakıp bakıp nasıl söyledin Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle Seni sevmiyorum demek kolay mı söyle

Senin Yolunda İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** İki lafımdan bir tanesi sensin Seviyorum seni aşkım sen bilmezsin Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda *** Yıkılsın dünya koymaz ki bana Ölüm olsa da sonunda Sensiz mi asla doymadım ki sana Ölümse ölüm olsun senin yolunda

Sev Biraz Yoksun yine aklım sende Sonunu bilmiyorumki aşkım Yok çekemem seni bilemem Bıktım gelip gitmelerinden aşkım *** Allah'ın aşkına sev biraz Sevmiyorsan söyle bitsin aşk Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor *** Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz) Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk) Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor *** Yoksun yine aklım sende Sonunu bilmiyorum ki aşkım Yok çekemem seni bilemem Bıktım gelip gitmelerinden aşkım *** Allah'ın aşkına sev biraz Sevmiyorsan söyle bitsin aşk Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor *** Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz) Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk) Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor *** Allah'ın aşkına sev biraz Sevmiyorsan söyle bitsin aşk Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor *** Allah'ın aşkına sev biraz (sev biraz) Sevmiyorsan söyle bitsin aşk (bitsin aşk) Ağladım usandın benden Seni çok sevsem de geçmiyor Seni çok sevsem de geçmiyor

Melek (Orıent Mix) Herkesin olurum biraz var gururum Seni çok seviyor kalbimin bu sorunu Seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor Başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor *** Melek yüzlüm haberin yok mu senin Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin Melek yüzlüm haberin yok mu senin Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin *** Herkezin olurum biraz var gururum. Seni çok seviyor kalbimin bu sorunu. Seninle bitmiyor peşinde sürüklüyor. Başımın belası bu kalbim söz dinlemiyor. *** Melek yüzlüm haberin yok mu senin. Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin. Melek yüzlüm haberin yok mu senin. Düşüyorsun gözümden sevenin çok mu senin.

Düş Bir düş gördüm sana aşıktım yine Sen bana kördün, ben sana kördüğümdüm yine Almasınlar elimden seni Koparmasın beni senden *** Yalvarırım yalvardım yine Aşk dolu gözlerimle senin önünde Sana vurgun sana tutkun Gözlerim gözlerinde *** Bir düş gördüm sana aşıktım yine Sen bana kördün, ben sana kördüğümdüm yine almasınlar elimden seni koparmasın beni senden *** Yalvarırım yalvardım yine Aşk dolu gözlerimle senin önünde Sana vurgun sana tutkun Gözlerim gözlerinde..