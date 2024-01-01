Senden Sonra Şarkı Sözleri
Yakup Ekin Senden Sonra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yakup Ekin Senden Sonra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senden Sonra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Olan olmuş bana ne olur konuşma bu defa
Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim
Sana kaç kez söyledim ağlama
Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim
Sana kaç kez söyledim ağlama
***
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
***
Olan olmuş bana ne olur konuşma bu defa
Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim
Sana kaç kez söyledim ağlama
Beni hiç mi sevmedin kör olmuşum görmedim
Sana kaç kez söyledim ağlama
***
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
***
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
Unutursun unutursun zaten
Beni boşver yaşadıkça unutursun
-
Hiç sevmedim senden sonra
Yok sevmedim
Varsa günahım sorsun Allah'ım
Hiç sevmedim senden sonra
***
Hiç sevmedim senden sonra
Yok sevmedim
Varsa günahım sorsun Allah'ım
Hiç sevmedim senden sonra
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden!
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden!
***
Hiç sevmedim senden sonra
Yok sevmedim
Varsa günahım sorsun Allah'ım
Hiç sevmedim senden sonra
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden!
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden!
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden!
***
Hep senin yüzünden senin yüzünden
Ağlarım her gece böyle
Yine de dönmem sözümden...
-
Özledim seni, özledim seni
Unuttum sanma bekledim seni
Özledim seni, özledim seni
Unuttum sanma bekledim seni
***
Günlerimi günlerine bağladım
Yok gelmedin anladım
***
Vazgeçiyorum seni sevmekten
Vazgeçiyorum seni görmekten
Terk ediyorum seni gerçekten
Vazgeçiyorum seni sevmekten
***
Vazgeçiyorum seni sevmekten
Vazgeçiyorum seni görmekten
Terk ediyorum seni gerçekten
Vazgeçiyorum seni sevmekten
***
Özledim seni, özledim seni
Unuttum sanma bekledim seni
Özledim seni, özledim seni
Unuttum sanma bekledim seni
***
Günlerimi günlerine bağladım
Yok gelmedin anladım
***
Vazgeçiyorum seni sevmekten
Vazgeçiyorum seni görmekten
Terk ediyorum seni gerçekten
Vazgeçiyorum seni sevmekten
***
Vazgeçiyorum seni sevmekten
Vazgeçiyorum seni görmekten
Terk ediyorum seni gerçekten
Vazgeçiyorum seni sevmekten
***
Vazgeçiyorum seni sevmekten
Vazgeçiyorum seni görmekten
Terk ediyorum seni gerçekten
Vazgeçiyorum seni sevmekten
-
Sormadın ki aşkımı söyleyemedim
Koştum ama peşinden yetişemedim
Çok düşündüm durdum biraz direnemedim
Belki yanlış ama seni biteremedim
***
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
***
Sormadın ki aşkımı söyleyemedim
Koştum ama peşinden yetişemedim
Çok düşündüm durdum biraz direnemedim
Belki yanlış ama seni biteremedim
***
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
***
Aman
Aman
Aman
Aman
***
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
***
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
Aman yanıyorum seni çok arıyorum
Her gece tek başıma yanıp yanıp sönüyorum
-
Bakamam yüzüne karışır gözlerim
Duramam karşında çözülür dizlerim
Bakamam yüzüne karışır gözlerim
Duramam karşında çözülür dizlerim
***
Atarım kendimi senden uzaklara
Bilirim bunları gelmem tuzaklara
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesende kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesende kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
***
Bakamam yüzüne karışır gözlerim
Duramam karşında çözülür dizlerim
Bakamam yüzüne karışır gözlerim
Duramam karşında çözülür dizlerim
***
Atarım kendimi senden uzaklara
Bilirim bunları gelmem tuzaklara
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesende kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesende kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesende kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
***
Saramadı bu aşk beni
Biraz seni biraz beni
İstesen de kalamam sana köle olamam
Yalan bu aşkın yalan
-
Unutursun sanma unutamazsın beni
Sevdim diye her gece haykıran değil miydim?
Aşkım kolay değil.
Birazcık sabretsen.
Göreceksin seni nasıl delice sevdiğimi.
***
Gittiğin yerden döneceksin biliyorum.
Bunu ben sadece sana söylüyorum.
Aşkım kolay değil.
Sanmadım ki sanmıyorum.
Seviyorsun beni sevdiğini biliyorum.
***
Gittiğin yerden döneceksin biliyorum.
Bunu ben sadece sana söylüyorum.
Aşkım kolay değil.
Sanmadım ki sanmıyorum.
Seviyorsun beni sevdiğini biliyorum...
-
Yok istemem artık sen bilirsin aşkım
Yüzüme bakıp durma sen sevmiyorsun artık
***
Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi
Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi
Adaletsizliğin diz boyu bitmedi
Gideceksen durma şimdi git
***
Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi
Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi
Adaletsizliğin diz boyu bitmedi
Gideceksen durma şimdi git
***
Yok istemem artık sen bilirsin aşkım
Yüzüme bakıp durma sen sevmiyorsun artık
***
Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi
Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi
Adaletsizliğin diz boyu bitmedi
Gideceksen durma şimdi git
***
Sevgini taşıdım her gün buda mı yetmedi
Seni çok sevmiştim gücüme gitmedi
Adaletsizliğin diz boyu bitmedi
Gideceksen durma şimdi git
-
Hangimiz suçluyuz?
Hangimiz hatalı?
Nerede yanlış yaptık biz?
Kıskançlık duygusu...
Kaybetme korkusu...
Bitirdi bizi sevgimiz!
***
Sen uzaklara demir atma sevgilim
Dönnn Bekliyorum!
Yitirmedim sevgimi
Söz..
Seveceksen unuturum her şeyi..
Dön Bekliyorum!..
-
ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım
bildiğim doğruları bir yana bıraktım
düştüğüm duruma bak ne hale geldim
ağlanacak halime gülerek baktım
***
seni görünce kanım kaynıyor
gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor
bak ben her şeyi göze aldım
gözüm gönlüm inan sana doymuyor
***
senin için ölmeye değer mi değer
aşktan da insan olurmuş meğer
inan ki kendime saygım kalmaz
canimi seve seve vermezsem eğer
***
ask uğruna ne yaptıysam bilerek yaptım
bildiğim doğruları bir yana bıraktım
düştüğüm duruma bak ne hale geldim
ağlanacak halime gülerek baktım
***
seni görünce kanım kaynıyor
gönlüm senden başkasıyla mutlu olmuyor
bak ben her şeyi göze aldım
gözüm gönlüm inan sana doymuyor
***
senin için ölmeye değer mi değer
aşktan da insan olurmuş meğer
inan ki kendime saygım kalmaz
canimi seve seve vermezsem eğer
-
Ay yalnız ben yalnız
Nerdesin kararsız seviyorum seni
Gittin bak zamansız
***
Ay yalnız ben yalnız
Nerdesin kararsız seviyorum seni
Gittin bak zamansız
***
Koy yerine beni koyabilirsen
Sev yerine birini sevebilirsen
Dön geriye artık dönebilirsen
***
Koy yerine beni koyabilirsen
Sev yerine birini sevebilirsen
Dön geriye artık dönebilirsen
***
Ay yalnız ben yalnız
Nerdesin kararsız seviyorum seni
Gittin bak zamansız
***
Ay yalnız ben yalnız
Nerdesin kararsız seviyorum seni
Gittin bak zamansız
***
Koy yerine beni koyabilirsen
Sev yerine birini sevebilirsen
Dön geriye artık dönebilirsen
***
Koy yerine beni koyabilirsen
Sev yerine birini sevebilirsen
Dön geriye artık dönebilirsen
***
Koy yerine beni koyabilirsen
Sev yerine birini sevebilirsen
Dön geriye artık dönebilirsen