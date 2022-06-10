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7/24 Dinle Yalancı Bahar
Yalancı Bahar
ALBÜM

Yalancı Bahar

Yusuf Gül

2005 10 Şarkı 36:41
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Üzülme

Yusuf Gül 03:50
02

Kuzum Dağlar

Yusuf Gül 03:29
03

Anamı Özledim

Yusuf Gül 04:08
04

Tabib Sen Sorma

Yusuf Gül 02:57
05

Azrailden Ferman Çıkar

Yusuf Gül 03:45
06

Nazlı Nazlı

Yusuf Gül 03:58
07

Dinlersen Sözümü

Yusuf Gül 03:06
08

Yalancı Bahar

Yusuf Gül 03:55
09

Zazam

Yusuf Gül 04:11
10

Aşk Öldü Benimle

Yusuf Gül 03:22
... KAPAT
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Yusuf Gül Albümleri

Sevdanla Çıktım Yola

Sevdanla Çıktım Yola

Yusuf Gül

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