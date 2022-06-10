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7/24 Dinle
Yalancı Bahar
ALBÜM
Yalancı Bahar
Yusuf Gül
2005
10 Şarkı
36:41
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Müzik Yapımcısı
Doğan müzik
Şarkı
Şarkıcı
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01
Üzülme
Yusuf Gül
03:50
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02
Kuzum Dağlar
Yusuf Gül
03:29
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03
Anamı Özledim
Yusuf Gül
04:08
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04
Tabib Sen Sorma
Yusuf Gül
02:57
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05
Azrailden Ferman Çıkar
Yusuf Gül
03:45
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06
Nazlı Nazlı
Yusuf Gül
03:58
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07
Dinlersen Sözümü
Yusuf Gül
03:06
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08
Yalancı Bahar
Yusuf Gül
03:55
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09
Zazam
Yusuf Gül
04:11
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10
Aşk Öldü Benimle
Yusuf Gül
03:22
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