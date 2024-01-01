Sana Ne Kime Ne Şarkı Sözleri
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Yalçın Aşan
Sana Ne Kime Ne
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Hiç rahat yok mu bana
Şu yalancı dünyada
Kimin ne hakkı var ki
Karışır hayatıma
Hesap soramaz bana
Kim çıkarsa karşıma
Kimin ne hakkı var ki
Karışır hayatıma
Hür doğdum hür yaşarım
Kime ne, kime ne?
Köle miyim sana ben?
Sana ne, sana ne
Zararım kendime
Kime ne, kime ne?
Sen bak kendi derdine
Sana ne, sana ne
Bu kalp benim değil mi?
Severim severim
Canım nasıl isterse
Gezer eğlenirim
Her günüm mutlu benim
Kim ne derse desin
Canım nasıl isterse
Gezer eğlenirim
Hür doğdum hür yaşarım
Kime ne, kime ne?
Köle miyim sana ben?
Sana ne, sana ne
Zararım kendime
Kime ne, kime ne?
Sen bak kendi derdine
Sana ne, sana ne
Zararım kendime
Kime ne, kime ne?
Sen bak kendi derdine
Sana ne, sana ne