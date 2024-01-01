Yalçın Aşan

Hiç rahat yok mu bana Şu yalancı dünyada Kimin ne hakkı var ki Karışır hayatıma Hesap soramaz bana Kim çıkarsa karşıma Kimin ne hakkı var ki Karışır hayatıma Hür doğdum hür yaşarım Kime ne, kime ne? Köle miyim sana ben? Sana ne, sana ne Zararım kendime Kime ne, kime ne? Sen bak kendi derdine Sana ne, sana ne Bu kalp benim değil mi? Severim severim Canım nasıl isterse Gezer eğlenirim Her günüm mutlu benim Kim ne derse desin Canım nasıl isterse Gezer eğlenirim Hür doğdum hür yaşarım Kime ne, kime ne? Köle miyim sana ben? Sana ne, sana ne Zararım kendime Kime ne, kime ne? Sen bak kendi derdine Sana ne, sana ne Zararım kendime Kime ne, kime ne? Sen bak kendi derdine Sana ne, sana ne