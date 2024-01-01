Rüzgar Gibi Şarkı Sözleri
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Yalçın Bostancı
Rüzgar Gibi
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bugün geçmez, yarın olacak mı bilmem
gözlerim yollarda, bekliyorum
zaman susmuş, saatler durmuş bugün
aklım hep yollarda, biliyorum
***
ne bugün ne de yarın
sensiz olmam imkansız
gözlerin anlatıyor yalnızlığı
gözlerin anlatıyor yalnızlığı
***
ben, karanlıklar içinde, mum ışığında yürürken,
kimlere sormalı
oysa sen, aydınlık köşende beni bekler durursun
kimlere sormalı yalnızlığı
***
ne zaman evinin önünden geçsem
pencerenin yanındasın, görüyorum
ayrılığın yakıyor ruhumu inan
yalnızlık zor gelir, biliyorsun
***
ne bugün ne de yarın
sensiz olmam imkansız
gözlerin anlatıyor yalnızlığı
gözlerin anlatıyor yalnızlığı
***
ben, karanlıklar içinde, mum ışığında yürürken,
kimlere sormalı
oysa sen, aydınlık köşende beni bekler durursun
kimlere sormalı yalnızlığı
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Dilimden sevgi sözü düşmez artık
Aklımdan gülümsemen gitmez artık
Ben ne yaptım dile düştüm
Aşık oldum faka bastım
İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım of
Of aman of of yandım ben
Of aman of of kandım ben
***
İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım
Gelir geçer zannetmiştim olmadı ben gene kandım of
***
Sözüm ona gidecektin hani buralardan
Tam da yeni kurtulmuşken bir sevdadan
Kaçamadım gözlerinden, gülüşünden gül yüzünden
İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım of
***
Of aman of of yandım ben
Of aman of of kandım ben
***
İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım
Gelir geçer zannetmiştim, olmadı ben gene kandım of
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