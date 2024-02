Yalçın Bostancı

Dilimden sevgi sözü düşmez artık Aklımdan gülümsemen gitmez artık Ben ne yaptım dile düştüm Aşık oldum faka bastım İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım of Of aman of of yandım ben Of aman of of kandım ben *** İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım Gelir geçer zannetmiştim olmadı ben gene kandım of *** Sözüm ona gidecektin hani buralardan Tam da yeni kurtulmuşken bir sevdadan Kaçamadım gözlerinden, gülüşünden gül yüzünden İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım of *** Of aman of of yandım ben Of aman of of kandım ben *** İnce belli tatlı dilli bir yara sevdalandım Gelir geçer zannetmiştim, olmadı ben gene kandım of