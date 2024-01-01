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7/24 Dinle Rüzgar Gibi

Rüzgar Gibi Şarkı Sözleri

Yalçın Bostancı Rüzgar Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yalçın Bostancı Rüzgar Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüzgar Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yalçın Bostancı

Yalçın Bostancı

Rüzgar Gibi

  • Kimlere Sormalı Yalnızlığı

  • Sevdalandım

  • Soğuk Bir Rüzgar Esti

  • Sor

  • Var mısın

  • Ağıt

  • Karagözlüm

  • Zalim

  • Nereden Çıktın Karşıma

  • Gönül

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