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Yalçın Tura
Yalçın Tura
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En Çok Dinlenen Yalçın Tura Şarkıları
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01
Umutsuz
Umutsuzlar
Yalçın Tura
02:06
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02
Yıldızların Altında
Umutsuzlar
Yalçın Tura
03:03
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