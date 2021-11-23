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7/24 Dinle Yalçın Tura

Yalçın Tura

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En Çok Dinlenen Yalçın Tura Şarkıları

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01

Umutsuz Umutsuzlar

Yalçın Tura 02:06
02

Yıldızların Altında Umutsuzlar

Yalçın Tura 03:03

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