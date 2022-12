Aynaya baktın senden ötesi yok Aynayı sev Radyoda sevdiğin şarkı çalmış Radyoyu sev Kalbine baktığın kadın başkasınınmış İyi mi Git patlat bu kafayı şimdi *** Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur Kavgası tasası savaşı aşkı derdi Ah be kardeşim başına ne geldi *** Sonraya kaldın bundan kötüsü yok Sonrayı sev Kadrolu çıkarcı senden caymış Şansını sev Vurdulu kırdılı kadın kapı duvarmış İyi mi Git patlat bu kafayı şimdi *** Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur Kavgası tasası aşkı derdi Ah be kardeşim başına ne geldi *** Git patlat bu kafayı şimdi *** Bazen herkesten sıkıldığın oluyordur Fişi çekip dükkanı kapatasın geliyordur Kavgası tasası savaşı aşkı derdi Ah be kardeşim başına ne geldi Başına ne geldi

yaşlanmışsın görmeyeli, şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere? senden sonrası olmadı, olmadı yok, özledim yani, aşk budur yan yolu yok (yoook). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı? aklın mı yoksa aşkın mı? bir ihtimal kabuğundan kaçıp göçersin, beklerim orda, aşksa bekleyiş seversin (seversin). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** (yooooook, yooooooook) *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı, aklın mı yoksa aşkın mı? *** aşk budur, yan yolu yok..