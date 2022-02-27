yaşlanmışsın görmeyeli, şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere? senden sonrası olmadı, olmadı yok, özledim yani, aşk budur yan yolu yok (yoook). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı? aklın mı yoksa aşkın mı? bir ihtimal kabuğundan kaçıp göçersin, beklerim orda, aşksa bekleyiş seversin (seversin). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** (yooooook, yooooooook) *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı, aklın mı yoksa aşkın mı? *** aşk budur, yan yolu yok..

Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin Benim her yerde elim kolum var Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum? *** Tenhalaştı kahvaltılarımız Bomboş bakıyoruz artık Bi' bildiğin var da susuyor gibisin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin Benim her yerde elim kolum var Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum? *** Tenhalaştı kahvaltılarımız Bomboş bakıyoruz artık Bir bildiğin var da susuyor gibisin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin