Önce dakikalara kırgın sonra saatlere Ve günlere dargın Mide ağrıları yerine Hayal bozukluklarına bırakırken *** Biliyordum, biliyordum Sonu sessizlik, sonu özlem Sonunu sevmeyeceğimi de biliyordum, git derken *** Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar Sadede gelebilirim Isıtıyor mu kalbini benim kadar *** Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar Artık söyleyebilirim Seni baş tacı eden haklı sonuna kadar *** Elden gittiği gibi kolay gitmiyormuş ki kalpten O bir kelime dudaktan hemen kurtulmayı başarıyorken *** Biliyordum, biliyordum Sonu sessizlik sonu özlem Sonunu sevmeyeceğimi de biliyordum, git derken *** Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar Sadede gelebilirim Isıtıyor mu kalbini benim kadar *** Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar Artık söyleyebilirim Seni baş tacı eden haklı sonuna kadar