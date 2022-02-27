Anlat Güzel Mi Oralar Şarkı Sözleri
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Yalın
Anlat Güzel Mi Oralar
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Önce dakikalara kırgın sonra saatlere
Ve günlere dargın
Mide ağrıları yerine
Hayal bozukluklarına bırakırken
***
Biliyordum, biliyordum
Sonu sessizlik, sonu özlem
Sonunu sevmeyeceğimi de biliyordum, git derken
***
Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar
Sadede gelebilirim
Isıtıyor mu kalbini benim kadar
***
Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar
Artık söyleyebilirim
Seni baş tacı eden haklı sonuna kadar
***
Elden gittiği gibi kolay gitmiyormuş ki kalpten
O bir kelime dudaktan hemen kurtulmayı başarıyorken
***
Biliyordum, biliyordum
Sonu sessizlik sonu özlem
Sonunu sevmeyeceğimi de biliyordum, git derken
***
Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar
Sadede gelebilirim
Isıtıyor mu kalbini benim kadar
***
Ne yapıyorsun anlat güzel mi oralar
Artık söyleyebilirim
Seni baş tacı eden haklı sonuna kadar