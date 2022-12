Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben Aşk diye öldüm ben Aşk diye öldüm ben *** Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben İsmini susturup maziye gömdüm ben Aşk diye öldüm ben Aşk diye öldüm ben *** Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı *** Bir bahar akşamı aşk fâni bir rüzgârdı Durmadı, kalmadı bir nefesim kadardı Senden sonrası mı vardı? Senden sonrası *** Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı *** Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı Sana sarıldığım an yağmur duracaktı *** Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben Aşk diye öldüm ben Aşk diye öldüm ben