Bir Bahar Akşamı Şarkı Sözleri
Yalın Bir Bahar Akşamı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yalın Bir Bahar Akşamı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Bahar Akşamı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben
Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben
Aşk diye öldüm ben
Aşk diye öldüm ben
***
Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben
İsmini susturup maziye gömdüm ben
Aşk diye öldüm ben
Aşk diye öldüm ben
***
Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı
Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
***
Bir bahar akşamı aşk fâni bir rüzgârdı
Durmadı, kalmadı bir nefesim kadardı
Senden sonrası mı vardı?
Senden sonrası
***
Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı
Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
***
Hani bu dağların ardından güneş doğmayacaktı
Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
Sana sarıldığım an yağmur duracaktı
***
Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben
Aşk diye öldüm ben
Aşk diye öldüm ben