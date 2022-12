yaşlanmışsın görmeyeli, şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere? senden sonrası olmadı, olmadı yok, özledim yani, aşk budur yan yolu yok (yoook). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı? aklın mı yoksa aşkın mı? bir ihtimal kabuğundan kaçıp göçersin, beklerim orda, aşksa bekleyiş seversin (seversin). *** bir tek sen eksiksin, işim, gücüm, her şeyim tamam. bir ev, bir yuva, iki de çocuğa, yok ben sensiz karışamam. *** (yooooook, yooooooook) *** his hala aynı da, yol hala ayrı mı? güç hala onda mı, aklın mı yoksa aşkın mı? *** aşk budur, yan yolu yok..