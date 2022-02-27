Eş dost hemen uyandı şu halime Bir dolu bir boş çabamın istikbaline Mahalle delikanlıları da destekte Onlar bu gidişe muhalefet *** Çat pat değil sular seller gibi Okyanus oldum, sen karaya deli Dinleyenin söyleyene şu tavrı Çok acıklı durdu maalesef *** Döksem yollarına dünyaları Gelmiş geçmiş en büyük aşkı Canımın üstünde yerin var Bekliyorum *** Daha ne diyeyim Aman ne diyeyim Karşı dağların heybetinden mi gireyim Ben ne bileyim Ah ne diyeyim Yakar o gülüşün kafa bırakmaz güzelim *** Daha ne diyeyim Aman ne diyeyim Karşı dağların heybetinden mi gireyim Ah ne diyeyim Ben ne bileyim Yakar o gülüşün kafa bırakmaz güzelim