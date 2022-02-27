Daha / Ozan Çolakoğlu Şarkı Sözleri
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Yalın
Daha / Ozan Çolakoğlu
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Eş dost hemen uyandı şu halime
Bir dolu bir boş çabamın istikbaline
Mahalle delikanlıları da destekte
Onlar bu gidişe muhalefet
***
Çat pat değil sular seller gibi
Okyanus oldum, sen karaya deli
Dinleyenin söyleyene şu tavrı
Çok acıklı durdu maalesef
***
Döksem yollarına dünyaları
Gelmiş geçmiş en büyük aşkı
Canımın üstünde yerin var
Bekliyorum
***
Daha ne diyeyim
Aman ne diyeyim
Karşı dağların heybetinden mi gireyim
Ben ne bileyim
Ah ne diyeyim
Yakar o gülüşün kafa bırakmaz güzelim
***
Daha ne diyeyim
Aman ne diyeyim
Karşı dağların heybetinden mi gireyim
Ah ne diyeyim
Ben ne bileyim
Yakar o gülüşün kafa bırakmaz güzelim