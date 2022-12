İstemem solsun ümitlerin Camdansa sözlerim bileği bükülmez adaletin *** Yemin olsun hiç unutmadım sevgilim Teninse cehennemim düşünmem koşarak gelirim *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır *** Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler *** Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim Şiirse marifetim yalan yok sensin kalemim *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır *** Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır