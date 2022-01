Yalın 30 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okumuştur. Ardından Saint Michel Fransız Lisesi'nde okuyan Yalın, Yurdaer Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları'nda gitar dersleri almaya başlamıştır. Yalın, Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başlamış ve Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle yayınlanmıştır. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi görmüş ve albüm ilk haftasında 200.000 satış rakamına ulaşmıştır. İlk ayın sonunda 300.000 satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500.000 satış rakamını aşarak büyük başarı elde etmiştir. Böylece MÜYAP'ın "Yılın en çok satan albümleri" listesine girmiştir. Albüm dijital platformda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştır. Zalim şarkısının ardından, Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmiştir. Yalın, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı seçilmiştir. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ve Rumeli Hisar'ı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser vermiştir. Şarkıcı, 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başlamıştır. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karakaş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıkmıştır. Albümüne ilk klip Küçücüğüm şarkısına çekilmiştir. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın, "Şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı." diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekilmiştir. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülüne layık görülmüştür. Bir Bakmışsın "2006 yılının en çok satan albümleri" arasına girerek, MÜYAP tarafından başarısı belgelenmiş ve Altın Plak sahibi olmuştur. Yalın'ın üçüncü albümü Her Şey Sensin Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıkmıştır. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce, Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette, Hossam Ramzy ile yapılmıştır. Albüm satışa çıktığı ilk 20 gün içerisinde, herhangi bir klip yayınlanmadan 110.000'lik bir satış rakamına ulaşmıştır. "Yılın en çok satan yerli albümleri" arasına girerek MÜYAP'tan Altın Plak almıştır. Albümden ilk klip Cemil Ağacıkoğlu tarafından Her Şey Sensin parçasına çekilmiş ardından Cumhuriyet ve Kalamadım şarkılarına klip çekilmiştir. Özellikle Cumhuriyet şarkısı büyük beğeni görmüştür. Şarkıcı, kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü yayınlamıştır. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir. Albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Ki Sen gibi şarkılar çok sevilmiş, albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klip ise aralık ayında Ki Sen adlı parçaya çekilmiştir. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü almıştır. Yalın, beş yılda dört albüm piyasaya sürmüş, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını yayınlamıştır. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu, Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlenmiştir. 19 Temmuz 2012'de Sen En Güzelsin albümünü çıkarmıştır. Albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirmiştir. Albüm öncesi 5 single yayınlayan Yalın, 2016'nın Temmuz'unda İda & Seyhan Müzik etiketiyle Bayıla Bayıla albümüyle müziğe geri dönmüştür. Bu albümde Tatlıyla Balla, Sesinde Aşk Var, Kader Ne Söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekilmiştir. 2018 yılında Hele Bi Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılında ise Ya Sabır, Halbuki, Oyunbaz gibi şarkıları yayınlamıştır. 2021 yılında müzisyen Sıla ile Ver o Zaman Gömleklerini teklisini yayınlamıştır. 2021 yılında Yalın, 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluşmuştur.