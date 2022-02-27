Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Günaydıınnn... gittim ben