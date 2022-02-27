Halbuki Şarkı Sözleri
Yalın Halbuki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yalın Halbuki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Halbuki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gördün mü aşkım
Biz o güvercin kadar bile cesur olamadık
Gördün mü aşkım
O gurur dağının eteğinden bir türlü dolanamadık
***
Hâlbuki iste ömrümü
İste gönlümü
İste yoluna sereyim
***
İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım
Bir seni unutamadım
N'eyleyim?
***
A canına yandığım özlem
A kıyıya vurduğum lodos
Doğru günü beklermiş yakamoz
***
Gördün mü aşkım
Biz bir riyakâr kadar bile düzgün duramadık
Gördün mü aşkım
Bu masum rüyanın sonunda yine kavuşamadık
***
Hâlbuki iste ömrümü
İste gönlümü
İste yoluna sereyim
***
İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım
Bir seni unutamadım
N'eyleyim?
***
A canına yandığım özlem
A kıyıya vurduğum lodos
Doğru günü beklermiş yakamoz
***
Hâlbuki iste ömrümü
İste gönlümü
İste yoluna sereyim
***
İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım
Bir seni unutamadım
N'eyleyim?
***
A canına yandığım özlem
A kıyıya vurduğum lodos
Doğru günü beklermiş yakamoz
Gördün mü aşkım?