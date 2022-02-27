Gördün mü aşkım Biz o güvercin kadar bile cesur olamadık Gördün mü aşkım O gurur dağının eteğinden bir türlü dolanamadık *** Hâlbuki iste ömrümü İste gönlümü İste yoluna sereyim *** İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım Bir seni unutamadım N'eyleyim? *** A canına yandığım özlem A kıyıya vurduğum lodos Doğru günü beklermiş yakamoz *** Gördün mü aşkım Biz bir riyakâr kadar bile düzgün duramadık Gördün mü aşkım Bu masum rüyanın sonunda yine kavuşamadık *** Hâlbuki iste ömrümü İste gönlümü İste yoluna sereyim *** İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım Bir seni unutamadım N'eyleyim? *** A canına yandığım özlem A kıyıya vurduğum lodos Doğru günü beklermiş yakamoz *** Hâlbuki iste ömrümü İste gönlümü İste yoluna sereyim *** İçkiyi unuttum, sigarayı bıraktım Bir seni unutamadım N'eyleyim? *** A canına yandığım özlem A kıyıya vurduğum lodos Doğru günü beklermiş yakamoz Gördün mü aşkım?