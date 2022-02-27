Hele Bi Başla Şarkı Sözleri
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Doğruyum dosdoğruyum
Aşka çıkan her yol gibi
İnanmasan da
Bildiğim tüm şehirleri unuttum
Senin yanında doğdum
Yanı başında
***
Hele bi' başla sarılarak
Hele bi' başla
Dolmaz mı sayılı günler
İnmez mi kalbine melekler
***
Bizi yazsın diye değil şarkılar
Bizi anlatsın diye değil akşamlar
***
Gün düşünce en doğuyum
Verdiğim ilk söz gibi
Aldırmasan da
Sevdiğim tüm nefesleri susturdum
Senin yanında doğdum
Yanı başında
***
Hele bi' başla sarılarak
Hele bi' başla
Dolmaz mı sayılı günler
İnmez mi kalbine melekler
***
Bizi yazsın diye değil şarkılar
Bizi anlatsın diye değil akşamlar
***
Yazdım yazdım sildim
Yazdım yazdım sildim
Sonunda uzun yollardan döndüm
Sabahın ilk saatine ait mahmurluğum, yüzüm, ruhum
Yağmur az ötede yenileyecek sokağı
Az ötede üzülsün gençliğim
Karşımdayken bile hatırımdasın
Yazdım yazdım sildim
Canımdasın
Çok uzun yollarda sabırlarım
Caydım döndüm
Ben o yollarda büyüdüm
Yanımdayken bile hatırımdasın
***
Hele bi' başla sarılarak
Hele bi' başla
Dolmaz mı sayılı günler
İnmez mi kalbine melekler
***
Bizi yazsın diye değil şarkılar
Bizi anlatsın diye değil akşamlar