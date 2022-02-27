Doğruyum dosdoğruyum Aşka çıkan her yol gibi İnanmasan da Bildiğim tüm şehirleri unuttum Senin yanında doğdum Yanı başında *** Hele bi' başla sarılarak Hele bi' başla Dolmaz mı sayılı günler İnmez mi kalbine melekler *** Bizi yazsın diye değil şarkılar Bizi anlatsın diye değil akşamlar *** Gün düşünce en doğuyum Verdiğim ilk söz gibi Aldırmasan da Sevdiğim tüm nefesleri susturdum Senin yanında doğdum Yanı başında *** Hele bi' başla sarılarak Hele bi' başla Dolmaz mı sayılı günler İnmez mi kalbine melekler *** Bizi yazsın diye değil şarkılar Bizi anlatsın diye değil akşamlar *** Yazdım yazdım sildim Yazdım yazdım sildim Sonunda uzun yollardan döndüm Sabahın ilk saatine ait mahmurluğum, yüzüm, ruhum Yağmur az ötede yenileyecek sokağı Az ötede üzülsün gençliğim Karşımdayken bile hatırımdasın Yazdım yazdım sildim Canımdasın Çok uzun yollarda sabırlarım Caydım döndüm Ben o yollarda büyüdüm Yanımdayken bile hatırımdasın *** Hele bi' başla sarılarak Hele bi' başla Dolmaz mı sayılı günler İnmez mi kalbine melekler *** Bizi yazsın diye değil şarkılar Bizi anlatsın diye değil akşamlar