Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi sensin Yazdığım şiirlerin her hecesi, üzüldüğüm tüm filmler Yıpranmamış hayatlar büyük hüzünler bekler Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin Yıpranmamış hayatlar büyük hüzünler bekler Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin *** Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Anladım, her şey sensin *** Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi sensin Yazdığım şiirlerin her hecesi, üzüldüğüm tüm filmler Yıpranmamış hayatlar büyük hüzünler bekler Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin *** Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Anladım, her şey *** Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorunluydum Anladım, her şey sensin Anladım, her şey sensin