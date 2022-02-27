İstanbul Şarkı Sözleri
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Sokaklarında kalbimi bıraktım
Çocukluğumu bıraktım
Şimdi yanımda yine olsa
Çok sarılır uçurmazdım İstanbul
***
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
İyi geliyorsun İstanbul
***
Sokaklarında kalbimi bıraktım
Çocukluğumu bıraktım
Şimdi yanımda yine olsa
Çok sarılır uçurmazdım İstanbul
***
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
İyi geliyorsun İstanbul
***
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi
İyi geliyorsun yaralarıma
İyi geliyorsun İstanbul