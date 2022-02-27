Sokaklarında kalbimi bıraktım Çocukluğumu bıraktım Şimdi yanımda yine olsa Çok sarılır uçurmazdım İstanbul *** Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma İyi geliyorsun İstanbul *** Sokaklarında kalbimi bıraktım Çocukluğumu bıraktım Şimdi yanımda yine olsa Çok sarılır uçurmazdım İstanbul *** Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma İyi geliyorsun İstanbul *** Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma Sen barıştır bizi, gel kavuştur bizi İyi geliyorsun yaralarıma İyi geliyorsun İstanbul