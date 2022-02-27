Keşke Bırak saygından kuşkum yok Hatrımdan kalıyorsan hiç kalma bırak Sensiz olmaya itirazım var Canımı çok yakacak, izlerin bana yeter *** Keşke oyunlar oynamasaydık Üzülmeseydi şarkılar Hala sana yazılıyorlar Hala buram buram sen kokuyorlar *** Bırak sevginden şüphem yok Arkadaş kalıyorsak ben yapamam bırak Sessiz kalmaya ihtiyacım var Yalnızlığı senle özledim, uzak dur bana yeter *** Keşke oyunlar oynamasaydık Üzülmeseydi şarkılar Hala sana yazılıyorlar Hala buram buram sen kokuyorlar *** ooooooo *** Keşke oyunlar oynamasaydık Üzülmeseydi şarkılar Hala sana yazılıyorlar Hala buram buram sen kokuyorlar

Aşk Ne Demek Seviyorum seviyorum da senden hiç haber yok Yanıyor ağlıyorum da senden çıt yok Eriyorum görüyorsun ama sıcaklığından eser yok Hemen hemen bitiyoruz ama senden hiç adım yok *** Aşk ne demek aşktan yanmak ne demek Kenarından bile geçmiyorsun Öğretemedim sana, senden öğrendim Savaşmak ne demek *** Bir anım olsa o an ahım tutsa Yine istemem incinme sen Bir hayal kursam içine seni koysam Hiç gitmesen....

Ben Bilmem Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken Sen nerden çıktın? Duyduğun iki sözün biri yalanken Seni kim böyle sakladı? *** Anlamadım daha önce nelere yıprandığını Sorun bende mi anlamadım Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere Kirlenmemiş hayallere uçacaktık *** Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere Kirlenmemiş hayallere uçacaktık *** Ben bilmem unutmayı ben bilmem Yüreğimde ağırlığınla Sana esir canımla Bu yollardan geçemem *** Ben bilmem unutmayı ben bilmem Yüreğimde ağırlığınla Sana esir canımla Bu yollardan geçemem *** Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken Sen nerden çıktın? Duyduğun iki sözün biri yalanken Seni kim böyle sakladı? *** Anlamadım daha önce nelere yıprandığını Sorun bende mi anlamadım Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere Kirlenmemiş hayallere uçacaktık *** Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere Kirlenmemiş hayallere uçacaktık

Bir Bakmışsın Eski fotoğraflar Mutlu gülen iki yüz Merdivende sarılmışız hiç bırakmayacak gibi Adım adım eksildik Nedenini ben anlamadım Sormaya korkar oldum Yıllandık diye mi yıprandık Yaşlandık diye mi paslandık *** Güvenme bu kadar aşkıma Hiç öyle sağlamda değilsin Titrerim kendi üstüme Benden değerli değilsin *** Bi bakmışsın ben yokmuşum Üzülmeye doymuşum İsyanımı yola koyup Hayatından kaybolmuşum *** Bi bakmışsın ben yokmuşum Üzülmeye doymuşum İsyanımı yola koyup Hayatından kaybolmuşum

İstanbul Benden Büyük Ne güzel geçiniyorduk bize ne oldu böyle Hep beraber ağlıyorduk bize ne oldu söyle Okudum birer birer yazdığın notları Hep ayrılığı söyler hep bir kaçış satırları *** İstanbul benden büyük onla başa çıkamam Küçücük ellerimle seni geri alamam İstanbul benden büyük onla başa çıkamam Küçücük ellerimle seni geri alamam *** Ne güzel geçiniyorduk bize ne oldu böyle Hep beraber ağlıyorduk bize ne oldu söyle Okudum birer birer yazdığın notları Hep ayrılığı söyler hep bir kaçış satırları *** Sessiz tatsız çaresiz kaldım İstanbul benden büyük onla başa çıkamam Küçücük ellerimle seni geri alamam İstanbul benden büyük onla başa çıkamam Küçücük ellerimle seni geri alamam