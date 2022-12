Seviyorum seviyorum da senden hiç haber yok Yanıyor ağlıyorum da senden çıt yok Eriyorum görüyorsun ama sıcaklığından eser yok Hemen hemen bitiyoruz ama senden hiç adım yok *** Aşk ne demek aşktan yanmak ne demek Kenarından bile geçmiyorsun Öğretemedim sana, senden öğrendim Savaşmak ne demek *** Bir anım olsa o an ahım tutsa Yine istemem incinme sen Bir hayal kursam içine seni koysam Hiç gitmesen....

Hiç özlemediğim kadar özlüyorum bu aralar seni Niye bilmiyorum ama ben sadece senle mutluyum Ah şu gönül gözünden görmek dedikleri var ya Seni her halinle seviyorum *** Beraber uyansak, bütün gün sarılsak Bana yetmez, o ana dünyaları değişmem *** Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara gitme Gidersen öleceğim Karanlığa döneceğim Ooo! *** Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara gitme Gidersen öleceğim Karanlığa döneceğim Ooo!