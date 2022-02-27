Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin Benim her yerde elim kolum var Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum? *** Tenhalaştı kahvaltılarımız Bomboş bakıyoruz artık Bi' bildiğin var da susuyor gibisin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin Benim her yerde elim kolum var Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum? *** Tenhalaştı kahvaltılarımız Bomboş bakıyoruz artık Bir bildiğin var da susuyor gibisin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün Sen benim ilk aldığım güldün *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin *** Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin