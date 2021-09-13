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7/24 Dinle Yalın Olur Ya
Olur Ya

Olur Ya

96 Parça | 06:03:33

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olur Ya

Yalın 03:50
02

Kasma

Yalın 03:52
03

Her Şey Sensin

Yalın 00:00
04

Ah Be Kardeşim

Yalın 03:55
05

Yaz Gülü

Yalın 03:10
06

Ki Sen

Yalın 03:55
07

Zalim

Yalın 04:04
08

İstanbul

Yalın 03:13
09

Yeniden

Yalın 04:02
10

Ya Sabır

Yalın 03:44

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KAPAT
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