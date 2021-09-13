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Olur Ya
Olur Ya
96 Parça | 06:03:33
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01
Olur Ya
Yalın
03:50
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02
Kasma
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03:52
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03
Her Şey Sensin
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00:00
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04
Ah Be Kardeşim
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03:55
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05
Yaz Gülü
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03:10
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06
Ki Sen
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03:55
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07
Zalim
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04:04
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08
İstanbul
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03:13
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09
Yeniden
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04:02
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10
Ya Sabır
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