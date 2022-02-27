Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya *** Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya Olur ya, ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya