Sen asıl benim uzağımdan kork İstemedin durdum yakın Başka yolların tuzağından kork Dinlemedin kaldın yarım *** Etme gönül, kırma kalemi Boş bulunup yıkma kaleyi Onun kimyası böyle, onun dünyası böyle Aşka gelir ısıtıverir *** Valla iflah olmaz Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz Olmaz, ikna olmaz Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz *** Sen asıl benim uzağımdan kork İstemedin durdum yakın Başka yolların tuzağından kork Dinlemedin kaldın yarım *** Etme gönül, kırma kalemi (Dedim) Boş bulunup yıkma kaleyi Onun kimyası böyle, onun dünyası böyle Aşka gelir ısıtıverir *** Valla iflah olmaz Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz Olmaz, ikna olmaz Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz *** Taştan olsa dayanır elbet Ha gayret, devam et Sık dişini sabrım *** Valla iflah olmaz Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz Olmaz, ikna olmaz Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz Oo! Oynicaz