Oyunbaz Şarkı Sözleri
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Sen asıl benim uzağımdan kork
İstemedin durdum yakın
Başka yolların tuzağından kork
Dinlemedin kaldın yarım
***
Etme gönül, kırma kalemi
Boş bulunup yıkma kaleyi
Onun kimyası böyle, onun dünyası böyle
Aşka gelir ısıtıverir
***
Valla iflah olmaz
Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz
Olmaz, ikna olmaz
Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz
***
Sen asıl benim uzağımdan kork
İstemedin durdum yakın
Başka yolların tuzağından kork
Dinlemedin kaldın yarım
***
Etme gönül, kırma kalemi (Dedim)
Boş bulunup yıkma kaleyi
Onun kimyası böyle, onun dünyası böyle
Aşka gelir ısıtıverir
***
Valla iflah olmaz
Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz
Olmaz, ikna olmaz
Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz
***
Taştan olsa dayanır elbet
Ha gayret, devam et
Sık dişini sabrım
***
Valla iflah olmaz
Mum gibi durur yorulmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz
Olmaz, ikna olmaz
Böyle de gurur yapılmaz, oyunbaz
Oo! Oynicaz