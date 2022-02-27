Sen En Güzelsin En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin Yüzün hüznün yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin Yarınım dünüme bozulacaksa da sen en güzelsin Kalbim hesabı gözlerimden soracaksa da sen en güzelsin *** O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur *** O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur *** En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin Yüzün hüznün yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur Bi duyan olur bi gören olur bi bilen olur *** Zaten sana bırakıp zaferleri teslim olmuşum baştan Zaten sen esir olunacak kadar güzel ruh doğuştan O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur

Kasma Kuş uçuşu burdan ne tutar oralar Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam Ama dokunmak sarılmak diye bir şeyde var *** Kasma kasma kasma kasma Kasmadan da olur işte Özlüyorsan duramıyorsan İçine atıp susma böyle *** Gel diyorum sana ben Bu iş olur diyorum sana ben Tutma tutma tutma tutma Elinden kayar böyle *** Sert düşüşe razı gönül o kahraman Sabrına az hayran çokça düşman Bir temas bir koku bir sese inanan Yanında durmalı yarın da olmalı

Nasıl Olacak Gönlüme göre vermiş hep hayat bana sancısı tuzu biberi olacak o kadar da taşmış ruhum hiç sığmamış kalıbına uçurtmalarla salınmış uzak diyarlara *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa kaç yılımız var ki şurda? yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma.. *** ömrümün tadı şekeri olmasan çoktan koşa koşa kaçabilirim bir an dönüp bakmadan tutmuş büyün, sen yoksan hep bir kördüğüm kalbime bakma o sevmiş yerden göğe kadar.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa kaç yılımız var ki şurda? yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..

Olmasa Da Olur Tam benlik birisi var bir tutam yaz gülüşü var Kocaman egosuyla Olmasa da olur olmasa da olur... *** Tam benlik birisi var bir ömür aşk öpüşü var Durulmaz oyunlarıyla Olmasa da olur olmasa da olur... *** Ne yaz ne kış o tam bahar ki ne bahar Bir gün yağar bir gün açar Sevdirir kendini şeytan tüyü var Yoksa da hayat kurur yanar... *** Kıskıvrak yakalar kalbinden bağlar eğilir gelişinden Oynak ruh haliyle Olmasa da olur olmasa da olur... *** Ne yaz ne kış o tam bahar kine bahar Bir gün yağar bir gün açar Sevdirir kendini şeytan tüyü var Yoksa da hayat kurur yanar...