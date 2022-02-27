Sen En Güzelsin Şarkı Sözleri
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En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin
Yüzün hüznün yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin
Yarınım dünüme bozulacaksa da sen en güzelsin
Kalbim hesabı gözlerimden soracaksa da sen en güzelsin
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O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur
O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur
Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur
***
O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur
O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur
Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur
***
En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin
Yüzün hüznün yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin
O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur
O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur
Bi duyan olur bi gören olur bi bilen olur
***
Zaten sana bırakıp zaferleri teslim olmuşum baştan
Zaten sen esir olunacak kadar güzel ruh doğuştan
O çapkın gülüşünle aklımı alıp gitme bi bilen olur
O tatlı gülüşünle kalbimi çalıp gitme bi bilen olur
Bi gören olur bi duyan olur bi bilen olur
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Kuş uçuşu burdan ne tutar oralar
Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın
Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam
Ama dokunmak sarılmak diye bir şeyde var
***
Kasma kasma kasma kasma
Kasmadan da olur işte
Özlüyorsan duramıyorsan
İçine atıp susma böyle
***
Gel diyorum sana ben
Bu iş olur diyorum sana ben
Tutma tutma tutma tutma
Elinden kayar böyle
***
Sert düşüşe razı gönül o kahraman
Sabrına az hayran çokça düşman
Bir temas bir koku bir sese inanan
Yanında durmalı yarın da olmalı
-
Gönlüme göre vermiş hep hayat bana
sancısı tuzu biberi olacak o kadar da
taşmış ruhum hiç sığmamış kalıbına
uçurtmalarla salınmış uzak diyarlara
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..
***
Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa
kaç yılımız var ki şurda?
yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma..
***
ömrümün tadı şekeri olmasan çoktan koşa koşa kaçabilirim bir an dönüp bakmadan
tutmuş büyün, sen yoksan hep bir kördüğüm
kalbime bakma o sevmiş yerden göğe kadar..
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..
***
Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa
kaç yılımız var ki şurda?
yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma..
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömre dert olan yine sen..
***
Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen
içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..
-
Tam benlik birisi var bir tutam yaz gülüşü var
Kocaman egosuyla
Olmasa da olur olmasa da olur...
***
Tam benlik birisi var bir ömür aşk öpüşü var
Durulmaz oyunlarıyla
Olmasa da olur olmasa da olur...
***
Ne yaz ne kış o tam bahar ki ne bahar
Bir gün yağar bir gün açar
Sevdirir kendini şeytan tüyü var
Yoksa da hayat kurur yanar...
***
Kıskıvrak yakalar kalbinden bağlar eğilir gelişinden
Oynak ruh haliyle
Olmasa da olur olmasa da olur...
***
Ne yaz ne kış o tam bahar kine bahar
Bir gün yağar bir gün açar
Sevdirir kendini şeytan tüyü var
Yoksa da hayat kurur yanar...
-
İndim gönlünün derinlerine her yanı altın
Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun
Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım
Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım
***
Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın
Ya elini dikeniyle kanatacaksın
Durum ebedi ne yapacaksın
Elbet bir gün huzurla koklayacaksın
***
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
***
İndim gönlünün derinlerine her yanı altın
Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun
Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım
Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım
***
Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın
Ya elini dikeniyle kanatacaksın
Durum ebedi ne yapacaksın
Elbet bir gün huzurla koklayacaksın
***
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
***
Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın
Ya elini dikeniyle kanatacaksın
Durum ebedi ne yapacaksın
Elbet bir gün huzurla koklayacaksın
***
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
Sevenin yanlışı yazılır mı
Üstüne gül koklanır mı
Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı
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