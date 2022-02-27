Bir dokun, bin ah işit, bugünlerde böyleyim
İster kal, ister git tarifsiz kederdeyim
Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin
Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Aşk tanımaz gece gündüz birbirine katar gider
Ne bahar dinler, ne güz güze bahar katar gider
Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var
Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz
***
Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz
Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz..
Bir ses var içimde, seni fısıldar gibi
Nerden çıktın karşıma, yine neler başlar gibi
Hem güzel, hem değil, gözümde yaşlar gibi
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
***
Eski bir hikayeyi dinliyormuş gibiyim
Geçtiğim yollardan dönüyormuş gibiyim
Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim
***
Yine geceler ağır olacak sabaha kadar
***
Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
***
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum
Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum
Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum