Aldım başıma belayı İlk günden belli biraz delisin Biraz kendine has biraz maceracı *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Aldım başıma belayı