Aldım başıma belayı İlk günden belli biraz delisin Biraz kendine has biraz maceracı *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Aldım başıma belayı

Eriğe tuz gibi Yarama buz gibi Bi sen lazım Yüzün cumartesi Her gün bahar gibi Umut lazım *** Ya o seher yeli Bi uçursa kalbini Kapmam lazım Gelip ruhunun en orta yerine Konmam lazım *** Tak edince oluyor İsteyince oluyor Havasından oluyor Hem de tam oluyor *** Tatlıyla balla Sen kes diye söz olurum Kırmızı şalla Gelirsin diye yol olurum *** Beklesem buralar Ne az olurum Ne çok olurum Ama hiç olurum