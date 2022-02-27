Sevenin Yanlışı Yazılır Mı İndim gönlünün derinlerine her yanı altın Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı *** İndim gönlünün derinlerine her yanı altın Ulaştım yüzünün gizlerine bi çocuk masun Gitme diyor anla diyor ne yaptıysam yaptım Biliyorum anlıyorum her şeyi göze aldım *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı *** Ya o gülü dalda bırakıp kaçacaksın Ya elini dikeniyle kanatacaksın Durum ebedi ne yapacaksın Elbet bir gün huzurla koklayacaksın *** Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı Sevenin yanlışı yazılır mı Üstüne gül koklanır mı Aşkı leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı

Kasma Kuş uçuşu burdan ne tutar oralar Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam Ama dokunmak sarılmak diye bir şeyde var *** Kasma kasma kasma kasma Kasmadan da olur işte Özlüyorsan duramıyorsan İçine atıp susma böyle *** Gel diyorum sana ben Bu iş olur diyorum sana ben Tutma tutma tutma tutma Elinden kayar böyle *** Sert düşüşe razı gönül o kahraman Sabrına az hayran çokça düşman Bir temas bir koku bir sese inanan Yanında durmalı yarın da olmalı

Nasıl Olacak Gönlüme göre vermiş hep hayat bana sancısı tuzu biberi olacak o kadar da taşmış ruhum hiç sığmamış kalıbına uçurtmalarla salınmış uzak diyarlara *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa kaç yılımız var ki şurda? yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma.. *** ömrümün tadı şekeri olmasan çoktan koşa koşa kaçabilirim bir an dönüp bakmadan tutmuş büyün, sen yoksan hep bir kördüğüm kalbime bakma o sevmiş yerden göğe kadar.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen.. *** Alıştığınla kurtulamıyorsan huzurunun ipi gergin bekliyorsa kaç yılımız var ki şurda? yeter diyor içimden biri öbürü diyor sarıl bırakma.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömre dert olan yine sen.. *** Nasıl olacak hep bir sen nasıl olacak yine bir sen içimi görüp ısıtan bir ömüre dert olan yine sen..

Olmasa Da Olur Tam benlik birisi var bir tutam yaz gülüşü var Kocaman egosuyla Olmasa da olur olmasa da olur... *** Tam benlik birisi var bir ömür aşk öpüşü var Durulmaz oyunlarıyla Olmasa da olur olmasa da olur... *** Ne yaz ne kış o tam bahar ki ne bahar Bir gün yağar bir gün açar Sevdirir kendini şeytan tüyü var Yoksa da hayat kurur yanar... *** Kıskıvrak yakalar kalbinden bağlar eğilir gelişinden Oynak ruh haliyle Olmasa da olur olmasa da olur... *** Ne yaz ne kış o tam bahar kine bahar Bir gün yağar bir gün açar Sevdirir kendini şeytan tüyü var Yoksa da hayat kurur yanar...